《我們的藍調時光》「英珠」盧允瑞有望出演tvN新劇《頭號緋聞》！在劇中飾演全道嬿的女兒

《頭號緋聞》由全道嬿、鄭敬淏主演，而在《我們的藍調時光》裡飾演小媽媽「英珠」的盧允瑞，也有望加盟。已經開始期待演員們的火花了～



《高校處世王》、《Oh 我的鬼神君》柳濟元導演和楊熙勝編劇將「三搭」，推出tvN新劇《頭號緋聞》，找來全道嬿和鄭敬淏擔任主角。描述王牌講師與學生家長之間所發生的浪漫故事。

全道嬿飾演「南幸善」，國家代表出身、很晚才接觸補習教育。她是「國家代表小菜」女社長，即使面對挫折也絕不退縮，堅信自己選擇的外柔內剛型人物。入門補習市場後，與明星講師崔志烈結下不解之緣。

鄭敬淏飾演「崔志烈」，一個「天賦型」加上「努力派」的人物。憑藉出色的講課能力、敏捷的口才和圓滑的社交能力，成為明星講師，可謂「財」貌兼備。但因為在業界名聲太大，一刻都不敢放鬆，導致他的性格更加敏感、冷漠。直到邂逅精力無限、陽光積極的南幸善，人生終於發生改變。

而在《我們的藍調時光》裡飾演小媽媽「英珠」的盧允瑞，則有望飾演南幸善的女兒「南海伊」。2000年出生的盧允瑞為新人演員，2018年起以平面模特兒身分接拍許多廣告。《我們的藍調時光》是她出演的第一部電視劇，她以細膩且真實的情感詮釋未婚懷孕的高中生。近期出演Zico新曲《Freak》MV，還有另一部與金裕貞、邊佑錫、朴柾佑合作的Netflix電影《二十世紀少女》待上映。

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