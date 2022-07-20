首屆青龍系列大獎完整獲獎名單！李政宰&金高銀成視帝視后，《換乘戀愛》奪最佳綜藝獎

第1屆青龍系列大獎昨日下午在首爾舉辦頒獎禮，全炫茂和潤娥擔任MC，最終贏家是這些！

青龍系列大獎是韓國第一個以原創系列為對象的頒獎禮，本次入圍作品是2021年5月1日至2022年4月30日期間播出的55部電視劇及49部綜藝節目。 以下為完整獲獎名單：

電視劇部門：

最優秀作品賞：《D.P：逃兵追緝令》



最佳男主角：李政宰（魷魚遊戲）



最佳女主角：金高銀（柔美的細胞小將》



最佳男配角：李學周（既然這樣就去青瓦台）



最佳女配角：金信祿（地獄公使）



最佳新人男演員：具教煥（D.P：逃兵追緝令）



最佳新人女演員：鄭好娟（魷魚遊戲）



綜藝部門：

最優秀作品賞：《換乘戀愛》



最佳男綜藝人：姜虎東（新西遊記特別篇「春季露營」）



最佳女綜藝人：Celeb Five（Celeb Five會議中）



新人男綜藝人：KAI（New World： 虛擬貨幣爭霸戰）



新人女綜藝人：朱玄英（SNL Korea）



TIRTIR人氣明星賞：丁海寅（D.P：逃兵追緝令）、韓孝周（Happiness）、姜丹尼爾（警校菜鳥）、李龍真（換乘戀愛）、朴宰燦、朴栖含（語意錯誤）





恭喜以上獲獎作品和獲獎人！

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