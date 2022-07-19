《黑話律師》李鍾碩&潤娥公開新劇照一展超強世界觀，郭東延、楊慶元等4位「超搶眼配角」輪番上陣！

這部新劇的主要演員陣容真的非常華麗，每一位都有經典的代表作品與角色，越來越期待下週五的開播啦～。

即將在本月底開播的 MBC 全新金土劇《黑話律師》（每週五、六播出）公開了人物劇照，一次串聯起全部的主要角色，超華麗演員陣容引發討論。



《黑話律師》講述勝訴率10%的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）在意外接手一樁殺人案後，被誣陷成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」，為守護家人與惡勢力對抗的過程中逐漸黑化，展開一系列以惡制惡、緊張刺激的故事。



▼中字預告：



為了生存而成為「Big Mouse」的朴昌浩，在獄中努力茁壯有了一席之地，身旁還有認可他能力，忠誠於他的罪犯傑利（郭東延 飾）；監獄外還有努力幫丈夫洗清罪名的護理師妻子高美好（潤娥 飾），期盼能揭開隱藏在巨大陰謀之下背後的真相。



此外，本劇虛構的九川市背後的強大勢力中，也有3位重要角色加入這場戰爭之中，宇正日報社長孔志勳（楊慶元 飾）、九川市長崔道河（金柱憲 飾）、九川醫院院長玄珠熙（玉子妍 飾）背後掌管的NR論壇組織掌控著強大的金錢與權力，「九川市」、「NR論壇」、「Big Mouse」之間的聯繫究竟為何？引發眾人的好奇心。



*4位配角的代表作品一覽：

▼郭東延→《雖然是精神病但沒關係》、《黑道律師文森佐》



▼楊慶元→《愛的迫降》、《黑道律師文森佐》、《某一天》



（左）金柱憲→《現正分手中》、《少年法庭》、《單戀原聲帶》

（右）玉子妍→《驅魔麵館》、《我的上流世界》、《黑色太陽》



本劇由《德魯納酒店》、《當你沉睡時》吳忠煥導演與河藍編劇攜手合作，7月29日首播，Disney+獨家播出。

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