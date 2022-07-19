《黑话律师》李钟硕&润娥公开新剧照一展超强世界观，郭东延、杨庆元等4位「超抢眼配角」轮番上阵！

这部新剧的主要演员阵容真的非常华丽，每一位都有经典的代表作品与角色，越来越期待下周五的开播啦～。

即将在本月底开播的 MBC 全新金土剧《黑话律师》（每周五、六播出）公开了人物剧照，一次串联起全部的主要角色，超华丽演员阵容引发讨论。



《黑话律师》讲述胜诉率10%的律师朴昌浩（李钟硕 饰）在意外接手一桩杀人案后，被诬陷成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」，为守护家人与恶势力对抗的过程中逐渐黑化，展开一系列以恶制恶、紧张刺激的故事。



▼中字预告：



为了生存而成为「Big Mouse」的朴昌浩，在狱中努力茁壮有了一席之地，身旁还有认可他能力，忠诚於他的罪犯杰利（郭东延 饰）；监狱外还有努力帮丈夫洗清罪名的护理师妻子高美好（润娥 饰），期盼能揭开隐藏在巨大阴谋之下背后的真相。



此外，本剧虚构的九川市背后的强大势力中，也有3位重要角色加入这场战争之中，宇正日报社长孔志勋（杨庆元 饰）、九川市长崔道河（金柱宪 饰）、九川医院院长玄珠熙（玉子妍 饰）背后掌管的NR论坛组织掌控著强大的金钱与权力，「九川市」、「NR论坛」、「Big Mouse」之间的联系究竟为何？引发众人的好奇心。



*4位配角的代表作品一览：

▼郭东延→《虽然是精神病但没关系》、《黑道律师文森佐》



▼杨庆元→《爱的迫降》、《黑道律师文森佐》、《某一天》



（左）金柱宪→《现正分手中》、《少年法庭》、《单恋原声带》

（右）玉子妍→《驱魔面馆》、《我的上流世界》、《黑色太阳》



本剧由《德鲁纳酒店》、《当你沉睡时》吴忠焕导演与河蓝编剧携手合作，7月29日首播，Disney+独家播出。

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