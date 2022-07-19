[提及劇情]電影《分手的決心》各國效應延燒！名台詞引發熱烈討論

[提及劇情]電影《分手的決心》目前正陸續在各國上映中，而看過的觀眾們也紛紛開始討論片中劇情細節，朴贊郁導演的細心安排以及湯唯努力以韓文呈現的台詞，呈現出本片中兩人的難分難捨，令人相當難忘。

#「我就那麼好欺負嗎？」「我有那麼壞嗎？」

預告中可看見瑞萊（湯唯飾）與海俊（朴海日飾）在海邊的對話，片中刑警海俊在偵辦完瑞萊老公的墜崖案件後離開了釜山，兩人卻在另一地點梨浦相遇，偏偏海俊偵辦的事件主角又是瑞萊。海俊覺得她是刻意的，所以問：「我就那麼好欺負嗎？」，瑞萊則是說出了跟她平時看的連續劇中女主角的相同台詞：「我有那麼壞嗎？」令人印象深刻



#「別那樣說我們的事。」「我們的什麼事？」

瑞萊與海俊情愫漸生的過程中，刑警的直覺仍在，海俊發現了許多案件的疑點而自行調查後開始對瑞萊起疑，覺得自己在這段時間失去了刑警的自尊，瀕臨崩潰邊緣。瑞萊卻顯得平靜，溫柔又魅惑地說：「別那樣說我們的事。」隱含著這段時間兩人未曾明確說出口的心意，讓海俊驚訝回應：「我們的什麼事？」



#「在韓國，會因為喜歡的對象結婚了，就中斷了對他的喜歡嗎？」

瑞萊在片中的設定就是韓語不太好的中國人，海俊除了體諒她被家暴並喪夫的心情，還擔心她聽不懂韓語而用非常簡單的字句來表達，甚至海俊的家中還出現了學習中文的書籍。甚至他還與瑞萊分享自己正在追捕的案件。案件主角洪山伍對一名女子死心塌地，海俊強調「但她已經嫁人了」。瑞萊卻問：「在韓國，會因為喜歡的對象結婚了，就中斷了對他的喜歡嗎？」，同時也暗示自己雖知道海俊已婚的身份，仍然不影響內心對他的感覺。



#「有些人的悲傷像波濤般襲來，有些人的悲傷像墨汁在水中漸漸擴散開來。」

由於需調查瑞萊老公的死因，同時也需知道瑞萊的日常，海俊與搭檔共同跟監。不過即便剛剛經歷喪夫之痛，瑞萊卻一日都沒休息而照常工作，照顧獨居老人。海俊為解讀她的平靜情緒，便向搭檔說明每個人的悲傷程度不一，表現在其外的方式自然也很不一樣。



#「也許，我想成為你的未結懸案。」

瑞萊與海俊在分別後再度相見，瑞萊來到此地的原因不僅僅是為了見到海俊一面，而是心疼海俊的「崩潰」。希望他從案件中再度找回刑警的威風自信，於是帶來了關鍵證據希望海俊重啟調查。「也許，我想成為你的未結懸案。」因為海俊會將未結懸案的照片貼在自己的臥室牆上，瑞萊希望他每天望著她的照片度過夜晚。



#「當你說愛我的瞬間，你的愛就結束了，當你的愛結束的瞬間，我的愛就開始了。」

這段話成為瑞萊最浪漫的告白，也更加清楚說明了劇中情感的曖昧流動。在與海俊分開的時間裡，瑞萊反覆聽著自己曾錄下的海俊說的話，她解讀那是海俊在說愛她、最在乎她的一段時間，也是她捨不得丟棄那支手機的原因。她在片中透過電話向海俊說出這段話，但海俊當時要求翻譯為韓文卻未能如願，最終他是否懂得瑞萊的心情呢？



#「終於」「單一的」

瑞萊從登場後常常強調並表現出自己韓語能力不足，不過所使用的單字包含了「終於（마침내）」與「單一的（단일한）」令劇中的海俊以及懂韓文的觀眾們都感到印象深刻，與一般韓國口語用法有些微的不同，甚至蘊含更深的意思。



#「分手的決心」

常常被問到為何取名《分手的決心》，朴贊郁導演也有一番解釋。《分手的決心》韓語片名中的「分手」用的是未來式，表達「要分手的決心」，而決心在韓文中常與失敗連用，表示這件事情並未成功的意味，因此導演表達的是，劇中的瑞萊與海俊兩人雖然都下定了決心分手，但在內心終究未能完全的放下。《分手的決心》已於7月15日全台熱映中。



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