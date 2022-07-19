《說出你的願望》下月開播！池昌旭＆秀英將於7/27攜手「黃Viu」舉行獨家線上見面會

由「韓劇男神」池昌旭、「長腿女神」崔秀英夥拍「實力綠葉」成東鎰主演的全新治癒韓劇《說出你的願望》將於8月10日強勢登場！大家期待嗎？

劇集不但會於16個Viu地區獨家播放，兩位主演更首度攜手「黃Viu」四大市場舉行獨家線上見面會「Viu Chit Chat」為劇集造勢，讓劇迷（Viu-ers）可以打破地域界限，以第一視覺近距離接觸池昌旭和崔秀英，開創本地先河！

從荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為發想，感人韓劇《說出你的願望》以「治癒」為題材，講述對於人生沒有希望的尹僑萊（池昌旭飾）為履行社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，因而結識了性格開朗的護士徐妍珠（秀英飾）和熱血志工班長姜泰植（成東鎰飾）；經歷一次又一次的深刻接觸、聆聽過無數病患的臨終遺願，也因此改變了僑萊對於生命的看法，從而獲得再次活著的勇氣。



為答謝用戶長期支持，香港「黃Viu煲劇平台」將攜手馬來西亞、泰國和印尼市場盛大呈獻四地聯乘的「Viu Chit Chat」《說出你的願望》獨家線上見面會，被選中的1000名幸運兒可於7月27日參加直播活動，屆時更有機會與池昌旭和崔秀英進行即時互動，機會千載難得！「黃Viu」免費及付費用戶均可於7月20日前報名參加，詳情已在黃Viu Facebook公布！



Viu Original全新治癒韓劇《說出你的願望》將於8月10日首播、逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可於「黃Viu煲劇平台」一併收看《為何是吳秀才？》、《Miracle》、《魔咒的戀人》和《魔女還活著》，一網打盡大熱韓劇。



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