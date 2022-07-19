《非常律師禹英禑》電話尾號都有深意！「5252」暗指世界上最孤獨鯨魚「52赫茲」，在不被理解中堅持前行

《非常律師禹英禑》講述天才自閉症者禹英禑作為律師成長的故事，第5集裡她向客戶遞出名片，鏡頭特寫中可看到電話號碼結尾是「5252」。 有觀眾猜測編劇選擇這數位不是偶然，而是同樣與禹英禑鍾愛的鯨魚有關。

不知大家是否聽過「52赫茲鯨魚」的故事？ 美國海軍在1989年監測到一段從未聽過的鯨魚歌聲，普通鯨魚的頻率大多在10~39赫茲區間，這一隻卻是以52赫茲的高頻鳴唱，遠超過已知鯨類的聽力範圍。 科學家因而猜測沒有任何同類能聽見它的聲音，稱它為「世界上最孤獨的鯨魚」。



人們認為52赫茲沒有家人和朋友，也終其一生無法找到戀人，受它啟發創作了不少文藝作品。 BTS防彈少年團就曾以它為靈感寫作歌曲《Whalien 52》，表達即使孤獨寂寞仍堅持歌唱，相信總有一天會被理解的心情。



回到英禑，她患有自閉症類群障礙症很難與別人溝通，所以從小生活在自己的世界中，法律是她第一座與外界對話的橋樑。 就像52赫茲即使不被聽到仍堅持歌唱，英禑也不懼世人的偏見，即使碰壁扔屢屢嘗試，勇敢找尋存在的意義。 也許編劇認為這樣的英禑與52赫茲十分相似，所以賦予她電話尾號「5252」。



不過隨著研究進展，科學家發現「52赫茲鯨魚」可能並不如想像中孤獨。 不同群體的鯨魚各有不同「方言」，2010年，加州海岸錄到了多隻鯨魚同時以52赫茲歌唱，研究人員據此推測之前那隻鯨魚可能來自這個鯨群，只是偶爾離隊被人類誤會。 2021年公開的紀錄片《最孤獨的鯨：尋找52》還提到它是混種鯨魚的可能性，無情打破「最孤獨鯨魚」的淒美傳說。



雖然現實中的「52赫茲」已擁有暖心結局，但多年來早已成為全球通用的文化符號：它投射了我們內心對於被了解、被愛和陪伴的渴望，讓無數孤單的人類獲得共鳴和慰藉，仍有著不可代替的象徵涵義。

不過另一個角度講，就像「52赫茲」其實並不孤單，英禑的身邊也有親人、朋友和未來的戀人陪伴，以及正在探尋中的事業與人生。 雖然少了一份淒美，仍不失為帶給人療癒的美好故事呀。



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