《非常律师禹英禑》电话尾号都有深意！「5252」暗指世界上最孤独鲸鱼「52赫兹」，在不被理解中坚持前行

《非常律师禹英禑》讲述天才自闭症者禹英禑作为律师成长的故事，第5集里她向客户递出名片，镜头特写中可看到电话号码结尾是「5252」。 有观众猜测编剧选择这数位不是偶然，而是同样与禹英禑钟爱的鲸鱼有关。

不知大家是否听过「52赫兹鲸鱼」的故事？ 美国海军在1989年监测到一段从未听过的鲸鱼歌声，普通鲸鱼的频率大多在10~39赫兹区间，这一只却是以52赫兹的高频鸣唱，远超过已知鲸类的听力范围。 科学家因而猜测没有任何同类能听见它的声音，称它为「世界上最孤独的鲸鱼」。



人们认为52赫兹没有家人和朋友，也终其一生无法找到恋人，受它启发创作了不少文艺作品。 BTS防弹少年团就曾以它为灵感写作歌曲《Whalien 52》，表达即使孤独寂寞仍坚持歌唱，相信总有一天会被理解的心情。



回到英禑，她患有自闭症类群障碍症很难与别人沟通，所以从小生活在自己的世界中，法律是她第一座与外界对话的桥梁。 就像52赫兹即使不被听到仍坚持歌唱，英禑也不惧世人的偏见，即使碰壁扔屡屡尝试，勇敢找寻存在的意义。 也许编剧认为这样的英禑与52赫兹十分相似，所以赋予她电话尾号「5252」。



不过随著研究进展，科学家发现「52赫兹鲸鱼」可能并不如想像中孤独。 不同群体的鲸鱼各有不同「方言」，2010年，加州海岸录到了多只鲸鱼同时以52赫兹歌唱，研究人员据此推测之前那只鲸鱼可能来自这个鲸群，只是偶尔离队被人类误会。 2021年公开的纪录片《最孤独的鲸：寻找52》还提到它是混种鲸鱼的可能性，无情打破「最孤独鲸鱼」的凄美传说。



虽然现实中的「52赫兹」已拥有暖心结局，但多年来早已成为全球通用的文化符号：它投射了我们内心对於被了解、被爱和陪伴的渴望，让无数孤单的人类获得共鸣和慰藉，仍有著不可代替的象徵涵义。

不过另一个角度讲，就像「52赫兹」其实并不孤单，英禑的身边也有亲人、朋友和未来的恋人陪伴，以及正在探寻中的事业与人生。 虽然少了一份凄美，仍不失为带给人疗愈的美好故事呀。



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