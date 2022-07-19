【有片】BLACKPINK Jennie以演員身份正式出道！《The Idol》官方宣傳片公開，和Johnny Depp女兒同框

女團BLACKPINK成員Jennie出道6年，作為演員正式出道。

7月18日，HBO官方YouTube頻道公開了《The Idol》的預告片。 《The Idol》是HBO將於年內播出的全新電視劇，由加拿大出身的歌手The Weeknd製作，本次公開的預告片也是該劇的官方預告，該劇以人氣POP愛豆所處的世界為大背景，講述了關於這個世界的故事，Jennie作為配角亮相，飾演了站在好萊塢影星Johnny Depp女兒Lily Rose Depp身邊的舞者。 預告片里的Jennie戲份不多，不過扮演舞者也算她是本色出演，即使是鏡頭一撒而過，也存在感十足，愛豆范炸裂。



去年，Jennie和The Weeknd一起吃晚飯時就被記者拍到過，全網都在討論Jennie是否要進軍影視劇圈，又會是怎樣的作品找到她來演。通過預告片，粉絲和網友們終於可以一睹為快了！



此外，Jennie所屬的BLACKPINK已經確定8月以完整體回歸，YG娛樂也透露新專輯的錄製已經進入尾聲，成員們將在7月進行MV的拍攝，8月正式回歸舞台。

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