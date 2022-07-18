這是「都哈娜」還是金世正本人哩～《今日的網漫》最新預告根本動作片，金世正又是摔人又是背人

劇組找上God世正演這部戲果然是對的！！！

人稱「God世正」的金世正，不僅長相與歌聲甜美為人所知，她的「大力」也在演藝圈裡小有名氣，‎手臂肌肉線條更曾蔚為話題‎！



本月，她主演的電視劇《今日的網漫》即將上檔，明明是職場劇，最新預告卻宛如動作片，她化身柔道選手出身的新任網漫編輯「溫心」，又是摔人又是背人的，「大力」再度驚艷觀眾，使人不禁想起她在《驅魔麵館》裡的角色「都哈娜」，還有各種她本人在綜藝節目上背人的名場面。



▼《今日的網漫》最新預告



▼《驅魔麵館》金世正「都哈娜打鬼」經典動作戲





▼粉絲剪輯各大綜藝節目裡，金世正的大力合輯



看來，金世正是繼《驅魔麵館》之後，要再次大展動作戲身手了。預告中的她，滿腔熱血的從柔道選手轉職網路漫畫編輯，卻摔了上司張萬哲總編（朴浩山 飾）？好險張總編挺欣賞她出身柔道選手，很肯定她能將柔道的熱血運用在編輯上。



《今日的網漫》提前公開的花絮能看見更多金世正使出大力的場面，現場氣氛相當歡樂，許多網友看了都覺得金世正是讓整個劇明亮起來的存在，根本就是劇中小太陽呢！也讓人更好奇金世正帶來的全新角色「溫心」，她的職場奮鬥記了。



▼《今日的網漫》花絮



《今日的網漫》將作為SBS全新金土劇，本月29日起每逢週五週六首播，而《驅魔麵館2》也要在今年秋天投入拍攝，想念「都哈娜」的觀眾也不用等太久！

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