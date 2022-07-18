这是「都哈娜」还是金世正本人哩～《今日的网漫》最新预告根本动作片，金世正又是摔人又是背人

剧组找上God世正演这部戏果然是对的！！！

人称「God世正」的金世正，不仅长相与歌声甜美为人所知，她的「大力」也在演艺圈里小有名气，‎手臂肌肉线条更曾蔚为话题‎！



本月，她主演的电视剧《今日的网漫》即将上档，明明是职场剧，最新预告却宛如动作片，她化身柔道选手出身的新任网漫编辑「温心」，又是摔人又是背人的，「大力」再度惊艳观众，使人不禁想起她在《驱魔面馆》里的角色「都哈娜」，还有各种她本人在综艺节目上背人的名场面。



▼《今日的网漫》最新预告



▼《驱魔面馆》金世正「都哈娜打鬼」经典动作戏





▼粉丝剪辑各大综艺节目里，金世正的大力合辑



看来，金世正是继《驱魔面馆》之后，要再次大展动作戏身手了。预告中的她，满腔热血的从柔道选手转职网路漫画编辑，却摔了上司张万哲总编（朴浩山 饰）？好险张总编挺欣赏她出身柔道选手，很肯定她能将柔道的热血运用在编辑上。



《今日的网漫》提前公开的花絮能看见更多金世正使出大力的场面，现场气氛相当欢乐，许多网友看了都觉得金世正是让整个剧明亮起来的存在，根本就是剧中小太阳呢！也让人更好奇金世正带来的全新角色「温心」，她的职场奋斗记了。



▼《今日的网漫》花絮



《今日的网漫》将作为SBS全新金土剧，本月29日起每逢周五周六首播，而《驱魔面馆2》也要在今年秋天投入拍摄，想念「都哈娜」的观众也不用等太久！

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