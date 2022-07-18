《第一屆青龍系列大獎》頒獎嘉賓與表演名單華麗公開！張東健出道30年首度擔任頒獎人

《第一屆青龍系列大獎》將於7月19日於仁川Paradise City Chroma揭開華麗的序幕，其中受邀的頒獎者與演出歌手們陣容相當精彩，出席名單已讓觀眾們相當期待。
頒獎典禮除了大家相當關注的獎落誰家之外，當日頒獎與演出嘉賓也將成為觀眾們收看的另一樂趣。特別是今年第一次舉辦的青龍系列大獎，會有哪些明星共襄盛舉，也造成觀眾之間的話題討論。《第一屆青龍系列大獎》包含了去年一整年，在串流平台上受到廣大觀眾們喜愛的韓國節目中出現的明星們將齊聚一堂，典禮主持人全玄茂與潤娥，紅毯主持人Jae Jae也是觀眾們相當喜愛的陣容。
出席擔任頒獎與演出的來賓們包含了姜鎬童、Gummy、金永大、盧正義、文素利、朴炯植、雪炫、張東健、SHINee Key、黃旼炫、惠利、HYNN等（依韓文首字母排列）。張東健將為電視劇部門頒發最優秀作品獎，姜鎬童則是頒發綜藝部門最優秀作品獎。尤其這更是今年出道30周年的演員張東健第一次擔任頒獎人，以往雖多次受到各大頒獎典禮的邀約，張東健總因為擔心公平性而婉拒，今年是他首度接下頒獎任務，也迎來出道30周年，別具意義。
文素利與李世榮預計將共同為大家頒發電視劇部門最優秀男女主角獎，女女組合將帶給觀眾們不同的合作默契。去年各自以電影《三姊妹》以及電視劇《衣袖紅鑲邊》獲得眾多獎項肯定的文素利與李世榮，將再度吸引觀眾們的目光。各自忙於新作品並相當活躍的朴炯植以及雪炫，也即將搭配頒發電視劇部門最佳男女配角獎，Key與惠利則是將頒發綜藝部門的最佳男女綜藝人獎，再度展現《驚人的星期六》中的絕佳默契。
戲劇新人黃旼炫、金永大與盧正義，預計分別頒發電視劇部門最佳男女新人獎，與綜藝部門最佳男女新人獎。而OST女王Gummy以及次世代抒情歌手HYNN朴慧媛也將為大家帶來感動的歌聲，分別帶來電視劇《德魯納酒店》OST歌曲以及節目《玩什麼好呢》中的「像灌溉凋謝的花朵一樣」，為典禮增添感動。
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