【分集劇情】《還魂》最高收視率！張煜鑽研無字心書、無德被下人考試難倒，「作弊三人組」出手相助！（ep.10）

tvN奇幻新劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第10集收視率上升到7%，位居全國有線台和綜合編成台同時間段第一。

*以下內容包含第10集關鍵劇情！



張煜破解無字心書

朴進並沒打算教張煜法術，只想把他關在松林而已，所以佈置了超出能力的的任務：讀懂徐經大師留下的無字《心書》。 張煜才不會乖乖受困，偷偷跑回家放鬆，等了一下午終於跟無德見到面。 贇鈺幫他打掩護，也在書房等了他一個下午。

李先生透露說這本書是徐經寫給盲眼愛人陳雪蘭的情書，張煜在他的點撥下順利看到書中文字，一天就完成了普通術士要耗費一年的功課。



無德被考試難倒，作弊三人組傾情相助！

無德告訴張煜她會參加松林的招募考試，帥氣約定在各自的位置好好努力。 但...... 考題真的太難了！徐律、當具和世子不約而同找來試卷，三人一起進行腦力激蕩，做出了滿分答卷偷偷交給無德。 最後是考驗體力的一關，無德拼盡最後一絲力氣終於合格，但越過終點線就暈倒在地。



張煜看懂無德那封「紙包石頭信」的意思是「無論如何都要去見你」，對她回信說：「我也很想妳。 」無德驚覺自己丟出去的原來是情書，也許她自己還沒懂自己的心意，張煜卻已經懂了。



徐律無法傳達的心意

徐律以傘為藉口找無德見面，提起斷響谷的朋友，兜著圈子表示他還記得落壽。 落壽認為徐經的情書沒能把心意傳達給對方、十分愚蠢，而現在的徐律對無德似乎也是如此T^T



陳武抓走小騙子

小騙子被之前坑過的人抓住，幸得徐律解救，但高興沒多久又被陳武的人誤以為是盲女而抓走。 陳武之前說要造出假的復妍，現在已經擺了幾個大水缸在地下室，其中一個水缸裡就裝著昏迷的小騙子。



下集預告（還是下周預告？ ）裡，張煜不斷對無德進行直球告白：「睜開眼就想妳，我中毒了！」但徐律和世子似乎也加入爭奪無德芳心的行列，劇情越來越精彩啦！



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