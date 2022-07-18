池晟新劇《Adamas》開播在即！下了戲的他在IG分享女兒的畫作，姜其永、俞利留言：「真的大發！」

「女兒傻瓜」認證！池晟提到女兒智柔可是滿滿自豪呢～

預計於本月（7月）27日首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《Adamas》，由池晟一人分飾二角（雙胞胎），以圍繞在20年前父親遇害的案件，所被隱藏的秘密而展開的故事。尋找證據的弟弟，和尋找真凶的哥哥，兄弟倆將用各自的方法，揭開真相。

池晟與老婆李寶英可以說是「輪流出來工作」，從池晟的個人Instagram可以感覺到，《Adamas》應該臨近殺青階段了。因為除了宣傳作品外，這陣子他還分享了與姜其永、黃熙、李太善等人一起去跑步的照片（四位演員曾一起出演綜藝節目《RUN》），還有女兒智柔的畫作！

池晟分享智柔的畫作，可以看到智柔在畫作右下角簽名並押上日期。雖然池晟沒有多做評論，但看到他在貼文用「雙眼冒心」的表情符號，不用多說，為父的想必是非常欣慰啊。



網友們紛紛稱讚智柔的潛力無限，而目前在《非常律師禹英禑》飾演「鄭明錫」律師的姜其永留言：「哦大發，郭作家」，曾和池晟合作過《被告人》的俞利也表示：「哇，這個是智柔畫的？？！！大發」

昨日（17日），「女兒傻瓜」池晟又分享了關於智柔的貼文。他留言：「智柔用稻草人守護番茄！是智柔的主意呢！！！」字裡行間充滿了自豪，池晟爸爸真的太可愛了～

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