《柔美的細胞小將2》金高銀&朴珍榮復合的戀愛是宇宙最難談！安普賢再度回歸淪為工具人～EP.11-12

這次是真的猜不透第二季的結局會如何了，本週五將迎來EP.14大結局，我的心依舊忐忑不安啊。（朴珍榮的眼淚攻勢簡直無敵！）

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》上週五播出的 EP.11-12 中，恢復單身的柔美（金高銀 飾）不只作家事業如日中天，還有兩位前任都忘不了她，生活因此有了交集，雖然表面上看起來是愛情事業兩得意，卻也讓她陷入了更深沉的苦惱之中。



▼柔美&八筆在咖啡店重逢，八筆：「我很想妳。」柔美：「我從來沒有想過你。」八筆：「妳撒謊。」雖然柔美想拒絕他，八筆卻狠狠地動搖著她的心，最終柔美卸下心防、大哭在八筆懷中，兩人再度復合了。



正當具雄（安普賢 飾）想要重新追回柔美（金高銀 飾）時，八筆（朴珍榮 飾）則早一步和柔美復合成功，具雄希望兩人還可以是朋友偶爾約見面，但被柔美鄭重拒絕表示怕男友會誤會，堅守了自身戀愛的原則。



隨後具雄一失神，不小心被車門碰撞導致手骨折，柔美送他到醫院短暫離開時，拿著柔美無意間遺落手機的具雄，與前來醫院找柔美的八筆相遇了，兩人的對話本來算是禮尚往來，但具雄話中帶刺的說話方式，激怒了口才跟眼力極好的八筆，兩人因此展開口舌之戰，最終因柔美即時出現瞬間熄滅了這場戰火。



＊延伸閱讀→《柔美的細胞小將2》當兩位前任相遇交戰！具雄(安普賢)VS八筆(朴珍榮)雙方火力全開差一點兩敗俱傷



雖然柔美徹底的劃清界線，讓具雄相當難過&看起來沒有任何機會，但柔美與芭比復合後的戀愛也是困難重重，剛開始約會時，八筆在柔美的眼中變成了紙片人，兩人經常太在意對方的看法而有了隔閡，種種跡象都展現出了兩人的默契不在。



EP.12 的最後，柔美認為去國外出差的八筆太冷漠，八筆生日當天卻意外出現在路邊，追回八筆家生怕看到他出軌的畫面，結果真相是因為八筆出了車禍受傷卻沒告訴柔美，怕她擔心、怕耽誤她的工作、更怕她後悔了兩人的復合。



▼八筆：「我真的好怕妳後悔跟我復合了。」柔美：「誰後悔了！是你才後悔了吧，我更害怕是你後悔了。」兩人痛哭互訴近期心事後抱在一起熱吻。



八筆：「柔美啊，我們結婚好嗎？我們…結婚吧！」突如其來的求婚戲碼，柔美會如何回應呢？（看表情似乎不太妙，本週五就要結局啦！！！）



PS1：朴珍榮（八筆）的眼淚攻勢太強大了…。

PS2：老公是誰不重要了，重要的是柔美一定要幸福！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞