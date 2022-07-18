「最強綠葉」姜其永迎來人生角色！《非常律師禹英禑》「爹系上司」鄭明錫大圈好感，現實生活也讓人羨慕

《非常律師禹英禑》太讓人上頭了，連配角都那麼完美！

該劇自開播以來收視率就節節攀高，刷新了有線台收視率紀錄，女主角朴恩斌被讚史上最可愛人設，身為劇裡的團寵，身邊的家人、朋友、同事對她處處貼心，尤其是男一號李俊浩（姜泰伍 飾）和男二號鄭明錫（姜其永 飾），讓觀眾們在暖男護花使者和爹系上司之間無限拉扯。

鄭明錫的扮演者就是被稱為「最強綠葉」的姜其永，嘴硬心軟，穩重又不失幽默還超級護短，看到英禑打贏了官司會露出欣慰的笑容，他是英禑律師之路上的護航者。 姜其永機智有趣的表演也引發了廣大觀眾們的熱議。



1983年出生的姜其永在2014年通過《高校處事王》涉足影視劇圈，以30多歲「高齡」飾演高中生卻毫無違和感，絲滑順暢的演技當時就讓人眼前一亮。 接著陸續出演了《哦，我的鬼神君》、《六龍飛天》、《回來吧，大叔》、《打架吧，鬼神》、《W兩個世界》、《舉重妖精金福珠》、《隧道》、《當你沉睡時》、《金秘書為何那樣》等熱門韓劇，每一個角色都有血有肉，立體生動。 尤其是《舉重妖精金福珠》中福珠舅舅和《金秘書為何那樣》社長兼男主好友朴佑植最給觀眾留下了深刻的印象。 而這次出演的「鄭明錫律師」更是讓眾人深陷在他的魅力之中，成為姜其永的人生角色！



不過喜歡姜其永的迷妹們要「失戀」了，因為他已經名草有主，2019年就和小3歲圈外女友結婚了，官宣時表示「我已經擺脫世上的束縛，承諾成為一個女人永遠的跟班」，心甘情願為愛變小跟班，這是多少女生渴望的愛情啊。 2021年兩人的寶貝兒子出生，不管是事業還是人生姜其永都迎來了小高潮。近幾日，韓網不斷爆出姜其永真實的家，絕對是豪宅水平，他才是現實生活裡的霸總吧！！！



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