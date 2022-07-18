池晟新剧《Adamas》开播在即！下了戏的他在IG分享女儿的画作，姜其永、俞利留言：「真的大发！」

「女儿傻瓜」认证！池晟提到女儿智柔可是满满自豪呢～

预计於本月（7月）27日首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《Adamas》，由池晟一人分饰二角（双胞胎），以围绕在20年前父亲遇害的案件，所被隐藏的秘密而展开的故事。寻找证据的弟弟，和寻找真凶的哥哥，兄弟俩将用各自的方法，揭开真相。

池晟与老婆李宝英可以说是「轮流出来工作」，从池晟的个人Instagram可以感觉到，《Adamas》应该临近杀青阶段了。因为除了宣传作品外，这阵子他还分享了与姜其永、黄熙、李太善等人一起去跑步的照片（四位演员曾一起出演综艺节目《RUN》），还有女儿智柔的画作！

池晟分享智柔的画作，可以看到智柔在画作右下角签名并押上日期。虽然池晟没有多做评论，但看到他在贴文用「双眼冒心」的表情符号，不用多说，为父的想必是非常欣慰啊。



网友们纷纷称赞智柔的潜力无限，而目前在《非常律师禹英禑》饰演「郑明锡」律师的姜其永留言：「哦大发，郭作家」，曾和池晟合作过《被告人》的俞利也表示：「哇，这个是智柔画的？？！！大发」

昨日（17日），「女儿傻瓜」池晟又分享了关於智柔的贴文。他留言：「智柔用稻草人守护番茄！是智柔的主意呢！！！」字里行间充满了自豪，池晟爸爸真的太可爱了～

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻