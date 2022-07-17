【分集劇情】《還魂》張煜如願進入松林！夜裡呼喚無德的名字，卻靠在另一個女人肩頭…！（ep.9）

tvN奇幻新劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第9集張煜開心慶祝獲得術士身份，但沒想到代價是不能和無德見面！

*以下內容包含第9集關鍵劇情！



復妍與冰石的秘密

復妍雖然眼盲卻對水氣十分敏銳，能感知到一般人看不到的東西。 10年前，陳武依靠復妍的力量找到冰石，為獨佔冰石而將瘦弱的復妍推入水中。 陳湖警多年尋找復妍無果，陳武打算造一個假冒的復妍，以此控制陳家。

一個女孩從從沙里村搭船來京城，自稱是找朋友無德。 她眼睛上蒙著繡有陳家紋章的布條，那正是多年前陳湖警為復妍所製作。 根據目前的資訊，「復妍=無德」這件事基本可以確定了！



張煜被許琰孫女看中

張煜追殺還魂人時救下的女子正是許琰孫女許贇鈺，但二人是女有心、男無意。 當具請大家喝酒慶祝張煜被松林接納，張煜喝到不省人事被送到許琰這裡，許琰卻拜託贇鈺照顧他。 夜裡張煜呼喚無德，迷迷糊糊靠在了贇鈺肩頭。

張煜被要求閉關修習、不得離開精進閣，而無德作為下人卻不能隨主人進入松林。 張煜想讓朴進破例允許無德進來，但為了避免他起疑，最終作罷。



徐律失去方向

徐律已知道無德就是落壽，對自己脫離常軌的感情和行動感到迷茫。 徐律問無德：「我會走向何方？ 」無德說：「你只要看著我，跟著我走就好。 」無意的回答卻令徐律再次心動。



雨夜，徐律特地給無德送傘、想送她回家。 但無德心中只有少爺，徐律只好默默看著她走遠的背影。



落壽不願與少爺分離

落壽無心談情，只想找回功力向陳武報仇。 與張煜多日未見，落壽擔心張煜要丟棄她這個師父，直到不知情的金道主安慰她：張煜已經有意中人，那個人是無依無靠的鳥蛋。 落壽瞬間明白，張煜的意中人正是自己。



中年CP遭遇危機

朴進和金道主為感情話題爭吵不休：金道主認為必須明確告白才能給對方信心，朴進則認為不必講明、只要行動到位即可。 金道主生悶氣，一不留神把鞋子踢進水裡，試圖打撈時險些整個人都栽進去，幸虧被麻衣李先生拉回來。 不過，李先生恰巧好幾天沒喝斷根茶，似乎對金道主動了凡心......！XD



下集預告裡，朴進坦白說雖然讓張煜進入松林，但並不打算讓他修鍊，只是關在這裡而已。 帶著復妍眼罩的小騙子被壞人劫持，似乎被徐律救下，遠遠認出了無德。 無德為回到張煜身邊努力考試，兩人的心已連在一起！



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