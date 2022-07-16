《非常律師禹英禑》超帥上司鄭明錫再爆心動台詞：「新進律師不必道歉，這是我的疏失」

鄭明錫這樣的上司根本是天使吧！不僅懂得每一位職員的長處，又兼具人情味和作為決策者的擔當，越看越有魅力~

《非常律師禹英禑》講述自閉症類群障礙患者禹英禑作為律師一步步成長的故事，劇情有趣又療癒，加上主角團人設可愛、演技優秀，播出僅6集就實現了收視率翻10倍，成為本季最大黑馬。



其中女主上司鄭明錫律師因為對下屬照顧有加受到很多觀眾喜愛，被稱讚是比男二號更有好感的「父二號」、「office daddy」、「全劇最不現實的角色」，本周更新第6集之後，更讓觀眾為他的氣度和魅力折服！



這一集是關於脫北者媽媽的案子，鄭明錫讓英禑幫過分投入的秀妍鎮靜一些，沒想到英禑比秀妍更加熱情高漲，令他脫力地感慨：「太熱情了。 」XD



到了法庭上，鄭明錫冷靜理智地為辯護策略出招：陪審團表現出同情時就派「春日暖陽崔秀妍」上場質詢，逼問證人真相時就換態度強硬的英禑，讓兩個下屬都能發揮優勢。



鄭明錫被競爭對手張勝準痛駡為一個小官司丟掉幾十億大客戶，在員工食堂可謂顏面盡失，卻完全沒有把怒氣轉移到面前的秀妍和英禑身上。 秀妍道歉時，鄭明錫明確地把責任歸咎於自己：「新進律師們不需要為此道歉，這是我的疏失。 」見下屬們感到自責，鄭明錫更鼓勵她們：「這的確是我的錯，我現在也覺得非常丟臉。即便如此，希望妳們別認為那只是公益案件，只是一個脫北者而已，雖然不是價值數十億韓元的案件，妳們還是要認真處理。 」



不過終究還是覺得丟人，所以沒吃完就提前走人了，又透露出人之常情的真實一面。 這時秀妍和英禑不約而同露出一臉崇拜的表情，想必也是追劇的大家的心情吧！



韓網友也紛紛為鄭律師傾倒：「在新人面前丟了臉，即使對下屬發脾氣我都可以理解，但他的反應實在太sweet」、「現實裡的上司只要有他的四分之一好，我都甘願當家臣」、「 很多劇裡的上司都是讓人想開罵的壞人，這次卻出現了現實中幾乎不會存在的模範上司，真的好溫暖」、「能夠坦然承認丟臉，真的是很大的力量和信賴」、「姜其永的魅力加上鄭明錫的個性，太完美啦」。



<이상한 변호사 우영우>

- 아니, 이거 신입들이 사과할 일 아니야

내 불찰이지

어, 나 지금 되게 쪽팔린 것도 맞는데 그래도 ‘그깟 공익 사건’ ‘그깟 탈북자 하나’ 라고 생각하진 말자고 뭐, 수십억짜리 사건처럼은 아니더라도 열심히 하자고, 응

- 아, 네

- 네

- 마저 먹어 난 쪽팔려서 먼저 가야 돼 pic.twitter.com/zvHTr35mwj — (@Adore_0904) July 14, 2022

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