「清潭洞夫婦」李政宰&鄭雨盛時隔23年合演《獵首密令》，將上《文明特急》《家師父一體》等節目宣傳

繼《出差十五夜》，有更多清潭洞夫婦互動的綜藝可看啦～♥

人稱「清潭洞夫婦」的演藝圈23年摯友黨李政宰與鄭雨盛，近日為宣傳電影《獵首密令》（Hunt），積極上各大節目宣傳。



李政宰與鄭雨盛1998年合演電影《沒有太陽》便結下深厚友誼，2016年合開經紀公司Artist Company至今。繼《沒有太陽》之後，李政宰與鄭雨盛時隔23年再次於大銀幕飆戲，帶來《獵首密令》。



諜報動作片《獵首密令》由李政宰自導自演，講述安全企劃部要員朴平浩（李政宰 飾）和金正道（鄭雨盛 飾）為了找出隱藏在組織內的間諜而相互懷疑，同時還面對著大型事件「大韓民國1號暗殺作戰」。除了李政宰與鄭雨盛，陣容還有田慧振、許城泰（許成泰）與高允貞。



為了宣傳電影，演員群將作客各大YouTube頻道，包括相當受歡迎的《Meenoi's Yorizori》（李政宰、鄭雨盛，22日播出）、《文明特急》（李政宰、鄭雨盛、田慧振，23及30日播出）、《Pixid》（鄭雨盛，29日播出）與《odg》（李政宰，8月4日播出）。

▼鄭雨盛2年前就因宣傳電影《抓住救命稻草的野獸們》上過《文明特急》，影片已近200萬觀看



而SBS的《家師父一體》則是《獵首密令》宣傳行程中的唯一一檔電視綜藝節目，李政宰與鄭雨盛將成為李昇基、梁世炯、金東炫、殷志源與道英的師父，談論演技人生故事。據悉，「清潭洞夫婦」會展現絕佳的口才與默契，集數將在8月初播出。



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