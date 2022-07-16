【有片】《黑話律師》公開8分鐘幕後花絮！時隔3年再拍電視劇，李鍾碩：「非常緊張，會努力演繹的」

李鍾碩和潤娥這對「夫妻」互相討抱抱的樣子也太可愛了吧！

預計於本月（7月）29日接檔《醫法刑事》的MBC新金土劇（週五、六播出）《黑話律師》，由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，李鍾碩、潤娥主演，金柱憲、玉子妍、楊慶元、郭東延等人共演。

官方陸續公開三版預告影片，該部作品描述勝率只有10%的三流律師「朴昌浩」，偶然負責一樁殺人案後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」。為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。

而在長達8分鐘的幕後花絮裡，可以看到時隔3年再拍電視劇的李鍾碩，透露自己緊張的心情，也積極確認自己在鏡頭前的演技和狀態，絕不馬虎。另一方面，在劇中與李鍾碩飾演夫妻的潤娥，對於拍攝也相當認真，多次確認道具、在沒人看到的地方練習臺詞等。

作為「福利」，提前觀看李鍾碩和潤娥的化學反應吧！只見兩人穿著情侶睡衣，準備關燈睡覺了。昌浩望著美好的眼睛，滿是甜蜜。他張開自己的雙臂，對著美好表示：「趕快投入我的懷抱吧！」美好不樂意了，要昌浩過來自己這邊。超級聽「老婆」的話的昌浩，當然就這樣跑到美好身邊，並且以「公主抱」的方式，把美好抱到床上。

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