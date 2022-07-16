《非常律师禹英禑》超帅上司郑明锡再爆心动台词：「新进律师不必道歉，这是我的疏失」

《非常律师禹英禑》超帅上司郑明锡再爆心动台词：「新进律师不必道歉，这是我的疏失」

韩剧   2022年7月16日   星期六08:00   Sani  

（封面图源：Astory，Netflix@《非常律师禹英禑》截图）

郑明锡这样的上司根本是天使吧！不仅懂得每一位职员的长处，又兼具人情味和作为决策者的担当，越看越有魅力~

《非常律师禹英禑》讲述自闭症类群障碍患者禹英禑作为律师一步步成长的故事，剧情有趣又疗愈，加上主角团人设可爱、演技优秀，播出仅6集就实现了收视率翻10倍，成为本季最大黑马。
（图源：ENA官网《非常律师禹英禑》海报）

其中女主上司郑明锡律师因为对下属照顾有加受到很多观众喜爱，被称赞是比男二号更有好感的「父二号」、「office daddy」、「全剧最不现实的角色」，本周更新第6集之后，更让观众为他的气度和魅力折服！

这一集是关於脱北者妈妈的案子，郑明锡让英禑帮过分投入的秀妍镇静一些，没想到英禑比秀妍更加热情高涨，令他脱力地感慨：「太热情了。 」XD
（图源：Netflix@《非常律师禹英禑》截图）

到了法庭上，郑明锡冷静理智地为辩护策略出招：陪审团表现出同情时就派「春日暖阳崔秀妍」上场质询，逼问证人真相时就换态度强硬的英禑，让两个下属都能发挥优势。
（图源：Netflix@《非常律师禹英禑》截图）

郑明锡被竞争对手张胜准痛駡为一个小官司丢掉几十亿大客户，在员工食堂可谓颜面尽失，却完全没有把怒气转移到面前的秀妍和英禑身上。 秀妍道歉时，郑明锡明确地把责任归咎於自己：「新进律师们不需要为此道歉，这是我的疏失。 」见下属们感到自责，郑明锡更鼓励她们：「这的确是我的错，我现在也觉得非常丢脸。即便如此，希望你们别认为那只是公益案件，只是一个脱北者而已，虽然不是价值数十亿韩元的案件，你们还是要认真处理。 」
（图源：Netflix@《非常律师禹英禑》截图）

不过终究还是觉得丢人，所以没吃完就提前走人了，又透露出人之常情的真实一面。 这时秀妍和英禑不约而同露出一脸崇拜的表情，想必也是追剧的大家的心情吧！
（图源：Netflix@《非常律师禹英禑》截图）

韩网友也纷纷为郑律师倾倒：「在新人面前丢了脸，即使对下属发脾气我都可以理解，但他的反应实在太sweet」、「现实里的上司只要有他的四分之一好，我都甘愿当家臣」、「 很多剧里的上司都是让人想开骂的坏人，这次却出现了现实中几乎不会存在的模范上司，真的好温暖」、「能够坦然承认丢脸，真的是很大的力量和信赖」、「姜其永的魅力加上郑明锡的个性，太完美啦」。

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