人品VS演技！韓知名評論家提「南柱赫事件」：要用演技來評價演員，那件事是青春期成長過程的一部份

對一名演員來說，是人品更重要，還是演技更重要？

南柱赫「校暴事件」在這段時間鬧得沸沸揚揚，在D社發聲維護南柱赫之後，又出現新的爆料者，隨後經紀公司也表示會通過法律途徑解決，事情的真相到底如何，我們還不得而知。



近期，韓國著名詩人兼評論家金甲秀（音譯）就在一檔播客節目中就提到了南柱赫的事情，稱：「演員只能以演技來評價。 最近不斷爆發藝人涉嫌學校暴力的消息，有人好像為了報私仇賺點錢而爆料。 在人生中，和某人吵架不是理所當然的嗎？ 學生時代不是有醜陋的一面，也有粗暴的一面嗎？ 即使南柱赫事件是真的，也很正常啊。 對他的人品為什麼那麼執著。 演員可以從演技角度來評價，歌手的話就看他歌好不好聽，不能理解為什麼要追著不了解人的不放，這是青春期成長過程的一部份。 」



主持人反問：「校暴會給受害者留下一輩子的陰影，怎麼能說得那麼輕鬆？ 」金甲秀回答：「受害者們說睡不著覺、要去精神科看病、還要吃藥，但老實說這些說法都很誇張。 所有的訴訟應當公平公正，但到最後在大眾的印象中就是一方變成惡魔，一方變成善良不幸的受害者。 」金甲秀評價：「對一個有點吊兒郎當、有才華、努力生活的藝人採用那麼苛刻的標準的話，還有人能活下來嗎？ 他（南柱赫）沒既沒去少年院，也沒被退學不是嗎？ 」



看到節目的網友們紛紛留言：「演員也是人，首先你要有人品，再去看你的演技」，「這個叫金甲秀的很顯然不了解學暴的嚴重性」、「這樣頻繁爆料造假環境中，不僅藝人名譽受損，真正學暴被害者將會失去被信任的機會」、「學暴可以致死的」、「說學暴是青春期會經歷的事情，受害者就不值得可憐了嗎？ 有很多人十年二十年或一輩子都會被學暴事件所影響，無法正常生活」等。

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