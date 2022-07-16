人品VS演技！韩知名评论家提「南柱赫事件」：要用演技来评价演员，那件事是青春期成长过程的一部份

对一名演员来说，是人品更重要，还是演技更重要？

南柱赫「校暴事件」在这段时间闹得沸沸扬扬，在D社发声维护南柱赫之后，又出现新的爆料者，随后经纪公司也表示会通过法律途径解决，事情的真相到底如何，我们还不得而知。



近期，韩国著名诗人兼评论家金甲秀（音译）就在一档播客节目中就提到了南柱赫的事情，称：「演员只能以演技来评价。 最近不断爆发艺人涉嫌学校暴力的消息，有人好像为了报私仇赚点钱而爆料。 在人生中，和某人吵架不是理所当然的吗？ 学生时代不是有丑陋的一面，也有粗暴的一面吗？ 即使南柱赫事件是真的，也很正常啊。 对他的人品为什么那么执著。 演员可以从演技角度来评价，歌手的话就看他歌好不好听，不能理解为什么要追著不了解人的不放，这是青春期成长过程的一部份。 」



主持人反问：「校暴会给受害者留下一辈子的阴影，怎么能说得那么轻松？ 」金甲秀回答：「受害者们说睡不著觉、要去精神科看病、还要吃药，但老实说这些说法都很夸张。 所有的诉讼应当公平公正，但到最后在大众的印象中就是一方变成恶魔，一方变成善良不幸的受害者。 」金甲秀评价：「对一个有点吊儿郎当、有才华、努力生活的艺人采用那么苛刻的标准的话，还有人能活下来吗？ 他（南柱赫）没既没去少年院，也没被退学不是吗？ 」



看到节目的网友们纷纷留言：「演员也是人，首先你要有人品，再去看你的演技」，「这个叫金甲秀的很显然不了解学暴的严重性」、「这样频繁爆料造假环境中，不仅艺人名誉受损，真正学暴被害者将会失去被信任的机会」、「学暴可以致死的」、「说学暴是青春期会经历的事情，受害者就不值得可怜了吗？ 有很多人十年二十年或一辈子都会被学暴事件所影响，无法正常生活」等。

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