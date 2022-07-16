曾以9.8%共創MBN開臺後最高收視紀錄！丁一宇、俞利「二搭」《Good Job》，將接檔《非常律師禹英禑》於ENA播出

去年（2021年）一起拍完《打包袱－盜取命運》，丁一宇、俞利今年又一起接下《Good Job》，短期內火速「二搭」真的很少見！

由丁一宇、俞利主演的《打包袱－盜取命運》，描述綁匪誤綁翁主後，與翁主一起上演「翁主逃難記」。劇中，朝鮮當權者為了權力和利益，不顧社會底層民眾和女性權利。女主角俞利在劇中貴為翁主，嫁入權臣家中後看盡臉色，直到被飾演綁匪的丁一宇綁架後，經過互相了解彼此的過程，才展開新生活。

《打包袱－盜取命運》播出期間造成廣大迴響，大結局更創下MBN開臺以來史上最高收視率──9.8%‎，反應熱烈。女團少女時代出身的俞利，也以該部作品拿下「Asia Artist Awards」優秀演技賞，表現備受認可。而丁一宇、俞利這樣的組合，要從古代穿越到現代啦！





《Good Job》將作為ENA新水木劇（週三、四）接檔《非常律師禹英禑》在下月（8月）24日首播。描述精通各種武術的財閥偵探「殷賢基」，和擁有超級視力、愛管閒事的「韓雪祿」相遇後，展開驚心動魄的浪漫偵探調查故事。

丁一宇飾演「殷賢基」，他是YU集團會長，也是221B事務所偵探。出生時就擁有財閥家的氣質，從小聰明過人，然而隨著歲月流逝成長為「自大的大人」。他透過各種武術和運動練就武術實力及完美身材，並裝作具備各種領域的高級知識，是個自以為是、愛裝懂的8千年倒楣偵探。

俞利飾演「韓雪祿」，是賢基旗下221B偵探事務所的助手，身兼祕書與廚師。她是開朗、活潑、無限超視力的所有者，更是誰都阻擋不了的成長型愛管閒事者。因為超視力的關係，她看得到比別人更多東西，所以心裡充滿著問題，總是橫衝直撞為別人的事情奔波著，一天24小時都嫌不夠用。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞