《黑話律師》為飾演好「護理師」時常諮詢專業人士！潤娥：「這是個內心強大的角色，朝著自己認為的正確方向走到最後」

看了李鍾碩和潤娥出演《黑話律師》的理由，發現他們都有提到「強大」這個形容詞，超級好奇兩個「強大」的角色會迸出什麼樣的火花！

預計於本月（7月）29日接檔《醫法刑事》的MBC新金土劇（週五、六播出）《黑話律師》，由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，描述勝率只有10%的三流律師「朴昌浩」，偶然負責一樁殺人案後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」。為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。

先前，劇組公開李鍾碩退伍後選擇該部作品回歸小螢幕的原因。他曾和吳忠煥導演合作過《當你沉睡時》，而男主角「朴昌浩」從平凡律師到天才騙子這個設定，非常有意思，也覺得他是個「強大」的角色。



另一方面，潤娥飾演女主角「高美好」。她表示，這是第一次飾演護理師，所以常常向專業人士諮詢。為了展現「端莊」、「自然」的樣貌，還在髮型上下了功夫，可見她對演技的熱情。



潤娥表示，高美好比起安全，她更偏好「顧全大局」，朝著自己認為正確的方向走到最後。她是一個內心強大、非強堅強的人物。若是因為守護家人而投入戰場，那麼隨著劇情發展，會發現她漸漸產生責任和使命，無論面對什麼樣的窘境，都會抗爭到底。



潤娥也提到，不屈服於任何勢力的高美好，特別注重「姿態」，不被別人的「氣場」所影響，為了支配現場氣氛而努力。比起發洩情緒，高美好更是一個「壓抑」的人物。

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