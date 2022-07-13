【盤點】回顧1至4集《非常律師禹英禑》的「名場面」！再看一次也是滿滿的洋蔥和感動ㅠㅠ

終於熬到星期三啦～迎接禹英禑DAY！

近期超高人氣及話題性的ENA水木劇（週三、四）《非常律師禹英禑》，由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。觀眾們紛紛變成「英禑媽媽」，為英禑應援。回顧1至4集的「名場面」，絕對有擊中你心的畫面，也歡迎分享更多觀後感！



第二集：下班後的英禑帶著晚餐回家讓爸爸享用。英禑突然向爸爸表示：「我不能結婚的機率很高，因為我有自閉症。但是萬一我遇到相愛的人，並且舉行婚禮的話，我們會一起走進會場的，而不是由你牽著我的手，把我交給新郎。因為要結婚的我，是成熟的大人了。」

英禑繼續說：「但是我會把捧花送給你，因為你是單親爸爸，你沒有結過婚。我結婚之後，與其讓你一個人生活，我更希望你找個對象結婚。」爸爸回答：「我們英禑…思考了很多呢。」英禑說完，就跑去洗澡了，留下爸爸繼續吃著飯捲。沉默一陣子的爸爸，被英禑一番話所感動，眼眶泛著淚水…（真的會看哭ㅠㅠ）



第三集：英禑被會長認為「不適任」，她的指導律師明錫拜託代表說服會長。明錫表示，英禑不是沒有能力或做錯事，只因為她有自閉症而認為她的辯護效果不彰、不讓她參與開庭，是一種歧視。對於明錫的轉變，代表覺得很有趣，當初不知道是誰問說：「請問有沒有看到履歷的第二頁？即便這樣還是要讓她進公司嗎？這樣的人我要怎麼教？」此一時、彼一時，現在的他們是夥伴啊！該場面之收視率達5.4%。



第四集：濬浩領著英禑走進大會議室，因為要給她一個「驚喜」。打開會議室的門，映入眼簾的是遼闊的高空景色，英禑蹦蹦跳跳地往窗外看。濬浩要英禑往後看，英禑馬上轉頭，接著，可以感受到她無法言語地激動和感動，英禑慢慢走進濬浩要給她看的「東西」。

原來，那是一幅巨大的鯨魚掛畫，是英禑最愛的鯨魚啊！英禑含淚看著眼前的景象，感動得無以復加。看到這樣的英禑，濬浩決定讓英禑享受這樣短暫又幸福的時光。該場面之收視率達6.4%。

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