南宮珉又來劇透了！公開與金智恩合影，照片與文字透露《千元律師》劇情發展

南宮珉近日投入SBS新金土劇《千元律師》的拍攝，私下經常在個人IG發布幕後照片，一點一滴透露關於《千元律師》更多劇情內容。

《千元律師》據SBS官方公開的訊息，劇情講述委託費僅收一千韓元，但實力卻非常強的「千元律師」千智勳，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇。‎南宮珉與金智恩繼《黑色太陽》之後再度搭檔主演‎。



南宮珉飾演業界最高CP值律師，被視為「法律英雄」的千智勳，而金智恩飾演「法律界皇室」出身、未來一片光明的司法研修院最後一屆檢察官實習生（검사 시보 (檢事試補)）「白瑪莉」。除了南宮珉與金智恩，還有、崔大勳、李德華與朴振宇助演。



南宮珉在《千元律師》開拍之後，不時發布各種照片，捲翹髮型、墨鏡加上三件式各色格紋西裝，儼然是「千智勳律師」的標準配備。而最近新發布的照片似乎不太一樣了，髮型變成柔順的油頭，西裝也不再那麼花俏。重點是他身處的場景一看就是檢察廳，他發文也寫道：「今天不是 #千律 是 #千檢／#千元律師」。







和金智恩的合照又透露更多了，他寫：「#白實習 整理文件了嗎？／#千元律師」疑似透露千智勳和白瑪莉曾是共事關係，而且千智勳擔任檢察官的時候，白瑪莉還只是個檢察官實習生。難道千智勳是檢察官出身的律師，也因此和白瑪莉有交情，後續會並肩對抗反派？



金智恩的IG也曾透露白瑪莉到檢察院上班的裝束，白瑪莉和千智勳這對法律搭檔，光造型就很吸引網友、讓觀眾們更加期待《千元律師》的播出。



《千元律師》是以今年首播為目標，從南宮珉的IG來猜測拍攝進度的話，相信觀眾不用等太久，很快就能看見！

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