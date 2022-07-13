《非常律師禹英禑》朴恩斌演技有多厲害？國外觀眾：分不清她是不是在演戲！

朴恩斌的演技折服了自閉症譜系障礙者。

最近一檔黑馬神劇《非常律師禹英禑》正在熱播中，並且收視率一路狂飆，直逼老牌有線台tvN和JTBC，是《我的出走日記》之後最熱門的一部有線台韓劇。女主角禹英禑是一位自閉症女孩，但擁有過目不忘的超級記憶力，法考1500+的高分助她躋身業界頂級律所，成為了韓國首位自閉症律師。



禹英禑的扮演者就是青年演員朴恩斌，被讚戲路寬、「劇拋臉」的她這次飾演星星女孩也表現不俗，讓觀眾完全相信了人物設定，一位透露同樣是自閉症譜系障礙的菲律賓男觀眾（Twitter@IM YourOnlyOne）就在網路上留言大讚這部劇，被韓媒挖出後，《體育首爾》 特意獨家採訪了當事人，男觀眾對朴恩斌的演技讚不絕口，稱：「她的演技太棒了，自然到讓我好奇她是不是還沒被下診斷的自閉症患者，演技太自然流暢了，根本分不清是在演戲，還是她真的就是那樣。 」以假亂真的演技，這應該是對演員演技最高的評價吧！



朴恩斌扮演下的禹英禑大到走路的姿勢、手指的動作，小到細微的表情和視線處理，說話的口吻和方式都與自閉症患者非常相似。 還有她談起鯨魚時如孩童般的興奮狀態、在陌生卻自信的環境中表現出焦慮和恐懼，也都給觀眾留下了深刻、感人的印象，不得不說朴恩斌完美詮釋了禹英禑這個人物。



《非常律師禹英禑》除了主演、配角們演技絕佳之外，格局和立意也是韓劇中少見的。首先打破了普羅大眾對於自閉症的認知，沒有一味的偏見、歧視或是過度的照顧，循序漸進地帶著觀眾了解這一群體，沒有對患者群體的同情，也沒有對大眾的批評，只是客觀呈現事實，把反思留給觀眾。

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