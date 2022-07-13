《非常律師禹英禑》朴恩斌演技有多厲害？國外觀眾：分不清她是不是在演戲！

《非常律師禹英禑》朴恩斌演技有多厲害？國外觀眾：分不清她是不是在演戲！

明星   2022年7月13日   星期三08:30   Tracy   3

（封面圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

朴恩斌的演技折服了自閉症譜系障礙者。

最近一檔黑馬神劇《非常律師禹英禑》正在熱播中，並且收視率一路狂飆，直逼老牌有線台tvN和JTBC，是《我的出走日記》之後最熱門的一部有線台韓劇。女主角禹英禑是一位自閉症女孩，但擁有過目不忘的超級記憶力，法考1500+的高分助她躋身業界頂級律所，成為了韓國首位自閉症律師。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

禹英禑的扮演者就是青年演員朴恩斌，被讚戲路寬、「劇拋臉」的她這次飾演星星女孩也表現不俗，讓觀眾完全相信了人物設定，一位透露同樣是自閉症譜系障礙的菲律賓男觀眾（Twitter@IM YourOnlyOne）就在網路上留言大讚這部劇，被韓媒挖出後，《體育首爾》 特意獨家採訪了當事人，男觀眾對朴恩斌的演技讚不絕口，稱：「她的演技太棒了，自然到讓我好奇她是不是還沒被下診斷的自閉症患者，演技太自然流暢了，根本分不清是在演戲，還是她真的就是那樣。 」以假亂真的演技，這應該是對演員演技最高的評價吧！
（圖源：theqoo截圖、https://theqoo.net/2504156889）

朴恩斌扮演下的禹英禑大到走路的姿勢、手指的動作，小到細微的表情和視線處理，說話的口吻和方式都與自閉症患者非常相似。 還有她談起鯨魚時如孩童般的興奮狀態、在陌生卻自信的環境中表現出焦慮和恐懼，也都給觀眾留下了深刻、感人的印象，不得不說朴恩斌完美詮釋了禹英禑這個人物。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

《非常律師禹英禑》除了主演、配角們演技絕佳之外，格局和立意也是韓劇中少見的。首先打破了普羅大眾對於自閉症的認知，沒有一味的偏見、歧視或是過度的照顧，循序漸進地帶著觀眾了解這一群體，沒有對患者群體的同情，也沒有對大眾的批評，只是客觀呈現事實，把反思留給觀眾。

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留言/評論
  • 耶今天星期三啦 有新的可以看了
    3小時前
  • 更新速度好慢喔，望～啊望啊～等啊～等
    2小時前
  • ￼很好看很好看
    2小時前
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