南宫珉又来剧透了！公开与金智恩合影，照片与文字透露《千元律师》剧情发展

南宫珉近日投入SBS新金土剧《千元律师》的拍摄，私下经常在个人IG发布幕后照片，一点一滴透露关於《千元律师》更多剧情内容。

《千元律师》据SBS官方公开的讯息，剧情讲述委托费仅收一千韩元，但实力却非常强的「千元律师」千智勋，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧。‎南宫珉与金智恩继《黑色太阳》之后再度搭档主演‎。



南宫珉饰演业界最高CP值律师，被视为「法律英雄」的千智勋，而金智恩饰演「法律界皇室」出身、未来一片光明的司法研修院最后一届检察官实习生（검사 시보 (检事试补)）「白玛莉」。除了南宫珉与金智恩，还有、崔大勋、李德华与朴振宇助演。



南宫珉在《千元律师》开拍之后，不时发布各种照片，卷翘发型、墨镜加上三件式各色格纹西装，俨然是「千智勋律师」的标准配备。而最近新发布的照片似乎不太一样了，发型变成柔顺的油头，西装也不再那么花俏。重点是他身处的场景一看就是检察厅，他发文也写道：「今天不是 #千律 是 #千检／#千元律师」。







和金智恩的合照又透露更多了，他写：「#白实习 整理文件了吗？／#千元律师」疑似透露千智勋和白玛莉曾是共事关系，而且千智勋担任检察官的时候，白玛莉还只是个检察官实习生。难道千智勋是检察官出身的律师，也因此和白玛莉有交情，后续会并肩对抗反派？



金智恩的IG也曾透露白玛莉到检察院上班的装束，白玛莉和千智勋这对法律搭档，光造型就很吸引网友、让观众们更加期待《千元律师》的播出。



《千元律师》是以今年首播为目标，从南宫珉的IG来猜测拍摄进度的话，相信观众不用等太久，很快就能看见！

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