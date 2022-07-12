《还魂》这对CP也很有爱！「朴首领」刘俊相X「金道主」吴娜拉何时才会确认彼此的心意啊～

很喜欢看朴首相和金道主斗嘴！（笑）到底什么时候要在一起～



现正热播中的tvN周末剧《还魂》，以历史上和地图上都不存在，并由张氏、徐氏、朴氏及陈氏这四大术士家族与王室一同管理的「大湖国」为背景，描述一群能操纵天地之水气的年轻术士们，以及因能交换灵魂的「还魂术」而命运曲折的天下第一杀手，克服困境一起成长的奇幻爱情故事。



其中，刘俊相饰演的松林首领「朴进」，与吴娜拉饰演的张氏家族「金道主」，随著剧情发展，可以感受到两人的关系有了微妙地变化，实在很好奇他们什么时候会确认彼此的心意啊！（小编搜集资料的时候才发现，原来有朴金CP的单独剧照！）



第四集：金道主帮朴进疗伤，说到张煜（李宰旭 饰）的坎坷身世，两人都相当心疼。朴进说，不如让那个传闻成真，就由他来当张煜的爹吧！但金道主表示，松林怎么可以群龙无首，不然让自己当张煜的娘，她会带著离开。

结果，朴进那壶不开提那壶，居然说张煜是因为长得像桃花（张煜死去的母亲），才会如此俊帅。他笑了出来：「有谁会相信…你是他的母亲？」金道主不乐意了，她反呛朴进：「那你也不能当他爹啊，你可是输了张强（张煜的DNA父亲）外貌的一大截！」两人就这样吵了起来XD

年轻的时候，朴进喜欢桃花、金道主喜欢张强，但他们都没有从心仪之人身上获得回报，所以两人抱著同样的伤痛。朴进后来表示：「我们就别再互相伤害了」，金道主也示弱：「刚刚说的那些都是我编出来的谎言」并先示好：「首领长得…很俊俏…」朴进回应：「金道主长得…很漂亮…」太可爱了吧！



第五集：朴进、金道主和许琰正在商量张煜及超妍的婚事。金道主首先反对：「成亲还是需要两情相悦才行」朴进赞同此一想法：「不能为了解燃眉之急，就让他和不爱的女子成亲」许琰激动表示：「你们就是纠结在两情相悦，至今仍然孤家寡人！」两人互看了一眼，随即移开视线，一时无法反驳。（他们就是这么专情！）



第七集：依然在讨论张煜和超妍的婚事，但这期间发生了插曲：张煜的下人无德，被关在超妍家族里的辰曜院中。金道主反对，认为日后若真的成亲了，出了问题张煜绝对会被牺牲。但朴进分析，那是为了大局著想，有时候要做出不得不的选择。

听到这一席话的金道主，忍不住反问：「若是我被关进去，你也会这么做吗？」朴进一时之间无法回答，金道主认定他也会跟辰曜院的人们一样无情。朴进表示，自己无法回答假设性问题。但金道主要的，哪怕是场面话也好，就不能说给她听吗？朴进郑重地回答：「我无法空口说白话。」

离开之前，朴进回过头跟金道主说：「若门真的关起来了，届时我的心，绝对会崩溃。」看著这样的朴进，金道主自言自语：「真是不知变通又迟钝…」



第八集：原以为张煜被施了「还魂术」，幸好只是虚惊一场，金道主惊魂未定，简直就是灵魂出窍后，灵魂又回到自己的身子里。朴进仔细端详金道主，并问对方：「确定（灵魂）都回复了吗？」

金道主抱怨，因为当具转述那些流言蜚语，才会害她这样，真想打他一拳！朴进自告奋勇：「那就打我吧」并抓住金道主的手，往自己胸口一敲。金道主又吓了一跳：「为何要这样？要不你也打我一拳！」朴进再重复先前的动作，并表示：「我不想要伤害你，我需要守护的东西有很多。虽然有天我可能会变得冷酷无情，但我真心不想伤害你。」

朴进因为金道主的「一拳」，终於清醒过来。他要金道主偶尔打打自己，若是她，就愿意挨打。两人相视而笑，观众们也能感受到朴金CP彼此渐渐靠近的心。

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