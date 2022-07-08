《非常律師禹英禑》EP.4 收視猛飆！朴恩斌為好友打官司，這次結尾超爽快：「屋哩英禑學壞了呢～」

好久沒看到這樣「職場路&感情線」都讓人期待的好劇了～！！朴恩斌 fighting！禹英禑 fighting！

ENA 黑馬新劇《非常律師禹英禑》收視率不斷衝高新紀錄，昨晚 EP.4 的最終成績是 5.2%，以大家都不熟悉的新興電視台來說，可以說是幾乎不可能的任務。





接下來將談及昨晚 EP.4 劇情…



EP.4 的案件是「三兄弟的家產之爭」，父親將鄉下的地登記在三弟的名下，政府指定為開發區域後可以獲得100億的徵收補償費，大哥與二哥就找上三弟，表明要公平分家產，還欺騙三弟說法律規定哥哥們可以分到多一點，簽下了不公平的條款，最終大哥可分得50億，二哥30億，三弟的20億還要繳稅，最終只能被迫負債2億，而三弟的女兒是禹英禑（朴恩斌 飾）的好友董格拉米（朱玄英 飾）。



上一集禹英禑受挫遞出辭呈後，就沒再去過公司，本想幫格拉米介紹公司的其他律師，但此案擺明會敗訴所以委託不順，職場導師鄭明錫（姜其永 飾）也表明自己還未受理辭呈，她仍有律師資格，最終還是由禹英禑接下了案件，更遇到對方公然在法庭說謊的情況，讓禹英禑在這一戰遇到了新的困難。



在格拉米隨意說出：「該死的證據！又不能自己製造證據！」讓禹英禑鯨魚靈光乍現，於是格拉米和父母主動找上哥哥們吵架，引導對方動手毆打自己，利用親屬之間的犯罪行為取消了贈與契約，禹英禑再次成功拿下一勝！不過，三弟仍顧及兄弟之情，願意在扣除稅收的情況下，和哥哥們一起公正的平分家產，事情也圓滿落幕。



禹英禑最後再次回歸律所，期間，李濬浩（姜泰伍 飾）帶著禹英禑欣賞海邊黃昏，表明希望能成為和她站在同一邊的夥伴，還帶她到有掛著鯨魚圖的會議室，讓沒看過實體鯨魚的禹英禑相當感動，下一集的預告，禹英禑更主動詢問李濬浩：「李濬浩喜歡禹英禑，這是事實嗎？」



▼EP.5 預告：



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞