《非常律師禹英禑》男主姜泰伍又帥演技又好！超期待他的下部作品，只是年滿29歲的他面臨兵役問題

《非常律師禹英禑》憑藉治癒的故事，演員們的精湛演技和全劇的溫馨氛圍成功引爆收視熱潮。

這部劇除了「星星女孩」天才律師禹英禑（朴恩斌 飾）之外，其他演員也備受關注，尤其是男主李俊浩以帥氣的外貌，時刻照顧、體貼英禑的性格、將她視為普通人的無偏見人設收穫了廣大觀眾們的好感。



李俊浩的扮演者就是姜泰伍，通過《非常律師禹英禑》迎來事業小高潮的他另眾人十分期待他接下來的動向。 然而，已經年滿29歲的他卻面臨著一大難題：兵役。電視劇開播之前的發佈會上，姜泰伍就被問到了相關問題，他解釋：「去年12月初開始進入拍攝，6、7個月的時間裡都在努力工作，作為韓國男人中的一員，一定會去軍隊服役，因此也沒有帶著刻意'這可能是我入伍前最後一部作品'的心情去拍，老實說到現在為止我也沒什麼實感。」



根據韓國現行的《兵役法》，20歲至30歲的男性公民必須服兵役， 且上限年齡為30周歲，對於1994年出生，今年已經29周歲的姜泰伍來說，留給他可活動的時間不多了。



2013年姜泰伍以網劇《放學後福不福》出道，之後陸續出演了《綠豆傳》、《某一天滅亡來到我家門前》、《Run On》等。 尤其是在《綠豆傳》中扮演的反派男二「車律武」讓人看到了他精湛的演技，從前期的溫文儒雅，到後期的黑化反轉、心狠手辣全都演繹得恰到好處。



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