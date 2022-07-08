《非常律师禹英禑》EP.4 收视猛飙！朴恩斌为好友打官司，这次结尾超爽快：「屋哩英禑学坏了呢～」

好久没看到这样「职场路&感情线」都让人期待的好剧了～！！朴恩斌 fighting！禹英禑 fighting！

ENA 黑马新剧《非常律师禹英禑》收视率不断冲高新纪录，昨晚 EP.4 的最终成绩是 5.2%，以大家都不熟悉的新兴电视台来说，可以说是几乎不可能的任务。





接下来将谈及昨晚 EP.4 剧情…



EP.4 的案件是「三兄弟的家产之争」，父亲将乡下的地登记在三弟的名下，政府指定为开发区域后可以获得100亿的徵收补偿费，大哥与二哥就找上三弟，表明要公平分家产，还欺骗三弟说法律规定哥哥们可以分到多一点，签下了不公平的条款，最终大哥可分得50亿，二哥30亿，三弟的20亿还要缴税，最终只能被迫负债2亿，而三弟的女儿是禹英禑（朴恩斌 饰）的好友董格拉米（朱玄英 饰）。



上一集禹英禑受挫递出辞呈后，就没再去过公司，本想帮格拉米介绍公司的其他律师，但此案摆明会败诉所以委托不顺，职场导师郑明锡（姜其永 饰）也表明自己还未受理辞呈，她仍有律师资格，最终还是由禹英禑接下了案件，更遇到对方公然在法庭说谎的情况，让禹英禑在这一战遇到了新的困难。



在格拉米随意说出：「该死的证据！又不能自己制造证据！」让禹英禑鲸鱼灵光乍现，於是格拉米和父母主动找上哥哥们吵架，引导对方动手殴打自己，利用亲属之间的犯罪行为取消了赠与契约，禹英禑再次成功拿下一胜！不过，三弟仍顾及兄弟之情，愿意在扣除税收的情况下，和哥哥们一起公正的平分家产，事情也圆满落幕。



禹英禑最后再次回归律所，期间，李浚浩（姜泰伍 饰）带著禹英禑欣赏海边黄昏，表明希望能成为和她站在同一边的伙伴，还带她到有挂著鲸鱼图的会议室，让没看过实体鲸鱼的禹英禑相当感动，下一集的预告，禹英禑更主动询问李浚浩：「李浚浩喜欢禹英禑，这是事实吗？」



▼EP.5 预告：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻