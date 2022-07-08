「每十年就合作一次很有趣」張赫提及張娜拉，透露新劇《Family》要一起升格孩子家長

原來張赫也有參加張娜拉的婚禮～很好奇《Family》究竟是哪種類型的戲劇啊～

張赫近日如火如荼宣傳主演的電影《非常殺手》，各種訪問中不免提到了接下來的規劃，包括和張娜拉四度合作的電視劇《Family》。



*前情提要：‎張赫&張娜拉有望「四搭」，難得一見的螢幕老夫老妻！《開朗少女成功記》《命中注定我愛你》都是經典

「老搭檔」張娜拉前陣子才步入禮堂升格人妻，張赫在6日的韓媒聯訪首度提到自己參加了張娜拉的婚禮，「遠遠的看著」。也許是因為低調，張赫才沒有在賓客流出的照片中現身，又因為位置遙遠，沒有被司儀cue（‎張娜拉在《VIP》的搭檔李相侖和《大發不動產》的搭檔鄭容和都被cue了啊～‎）。作為「婚姻前輩」，張赫祝福她幸福快樂，也搞笑的建議：「要努力生活。」



如同前陣子在廣播節目‎《兩點出逃Cultwo Show》‎透露過的，張赫確定要演出《Family》和張娜拉再見，也透露了更多細節：「加上這次，每十年就和張娜拉拍攝一次作品。一開始是（《開朗少女成功記》）交往，然後（《命中注定我愛你》）成為夫妻，（《Family》）變成家長，很有意思。」



目前關於《Family》的資訊相當少，照張赫所言，他與張娜拉將在新劇飾演孩子父母，不過會是什麼類型的呢？溫馨？懸疑？喜劇？張赫前陣子一直強調自己接下來想拍愛情劇，希望《Family》能讓他如願，也讓觀眾再感受兩人之間的火花。

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