「每十年就合作一次很有趣」张赫提及张娜拉，透露新剧《Family》要一起升格孩子家长

原来张赫也有参加张娜拉的婚礼～很好奇《Family》究竟是哪种类型的戏剧啊～

张赫近日如火如荼宣传主演的电影《非常杀手》，各种访问中不免提到了接下来的规划，包括和张娜拉四度合作的电视剧《Family》。



*前情提要：‎张赫&张娜拉有望「四搭」，难得一见的萤幕老夫老妻！《开朗少女成功记》《命中注定我爱你》都是经典

「老搭档」张娜拉前阵子才步入礼堂升格人妻，张赫在6日的韩媒联访首度提到自己参加了张娜拉的婚礼，「远远的看著」。也许是因为低调，张赫才没有在宾客流出的照片中现身，又因为位置遥远，没有被司仪cue（‎张娜拉在《VIP》的搭档李相仑和《大发不动产》的搭档郑容和都被cue了啊～‎）。作为「婚姻前辈」，张赫祝福她幸福快乐，也搞笑的建议：「要努力生活。」



如同前阵子在广播节目‎《两点出逃Cultwo Show》‎透露过的，张赫确定要演出《Family》和张娜拉再见，也透露了更多细节：「加上这次，每十年就和张娜拉拍摄一次作品。一开始是（《开朗少女成功记》）交往，然后（《命中注定我爱你》）成为夫妻，（《Family》）变成家长，很有意思。」



目前关於《Family》的资讯相当少，照张赫所言，他与张娜拉将在新剧饰演孩子父母，不过会是什么类型的呢？温馨？悬疑？喜剧？张赫前阵子一直强调自己接下来想拍爱情剧，希望《Family》能让他如愿，也让观众再感受两人之间的火花。

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