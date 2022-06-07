張赫&張娜拉有望「四搭」，難得一見的螢幕老夫老妻！《開朗少女成功記》《命中注定我愛你》都是經典

這什麼天大好消息～兩個人真的太搭了啦！希望成真啊！

根據今（7）日‎JOYNEWS24‎的報導，目前正在《紅丹心》扮演朴桂原的張赫收到了新劇《Family》（패밀리）男主角提案，有望和即將新婚的張娜拉再度搭檔。

先問各位，想到張赫和張娜拉，你會先想到什麼？是《開朗少女成功記》還是《命中注定我愛你》？是韓啟泰與車陽順？還是李健與金美英呢？

2002年的《開朗少女成功記》描述高三少女車陽順（張娜拉 飾）追求夢想與愛情的故事，她與化妝品總經理韓啟泰（張赫 飾）誤打誤撞相識並陷入愛情。勵志又有趣的故事在韓國當年創下42.6%收視率，《開朗少女成功記》也成了韓劇在亞洲打響名號的先鋒之一，更讓張娜拉和張赫取得亞洲地區的高知名度，奠定兩人一線演員的地位。



而《命中注定我愛你》是2014年翻拍同名台劇的作品，當時張赫與張娜拉宣布時隔12年二次搭檔，即引起亞洲許多觀眾矚目。雖然《命中注定我愛你》剛開始因為張赫中長髮造型奇特，讓不少「原著黨」卻步，在韓國開播也僅以6%收視率起步，於同時段播出的韓劇中敬陪末座。然而，由於張赫與張娜拉的生動演出，《命中注定我愛你》仍逐漸走出口碑，收視上漲到單集最高12%，成績翻倍漲。



其實在《命中注定我愛你》播畢後，當年張赫與張娜拉又迅速合作了同個電視台MBC推出的獨幕劇《久違的再見》（或譯久違的問候）。所以若兩人確實要合作新劇《Family》，那就是第四度搭檔男女主角！不曉得是不是韓劇空前絕後的紀錄呢？



得知此消息的韓國網友都感到相當興奮，有人說「簡直命運的安排」、「兩人根本是靈魂伴侶」、「確信的尼克茱蒂（《動物方程式／優獸大都會》兩位主角 ）組合」，更看好兩個人繼《開朗少女成功記》與《命中注定我愛你》再寫下人生作品，說他們就是「不敗的組合」。

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