《全知干預視角》張赫能紅了25年的原因，堅持15~20年的兩個習慣，讓他的演員地位無法動搖！

動作戲匠人X《紅丹心》左相－ 張赫 的工作&生活日常全公開！打拳擊和拍畫報的模樣真的帥到讓人驚呼連連～。

MBC 熱門綜藝節目《全知干預視角》邀請到了人氣演員張赫（7月2日播出）出演，展現他與經紀人的工作與日常互動，私底下張赫的自我管理也非常徹底，多年來持續的兩個習慣成就了如今的他。



對大眾來說張赫就是「動作戲的最強匠人」，也被稱為「韓國的湯姆克魯斯（Tom Cruise）」，絕對能帶給觀眾最棒的視覺饗宴，而他練拳擊運動也長達15年，最少都是兩小時，幾乎是全年無休，啞鈴也是隨身攜帶，館長更稱讚張赫的實力，是能夠拿下專業拳擊手證照的程度。



▼持續在手上加強重量，動作卻絲毫沒有慢下來的感覺，真的太帥了～：



除此之外，20年來持續在空檔時間大聲閱讀報紙內容，來訓練口條和語氣，完全就是個努力派，也對年輕的經紀人分享了個人經驗：「演員或經紀人在這個行業的人們，隨時都可能擔任各種角色，所以需要多多閱讀相關知識，無論是對台詞還是作品上的理解度也會相當提高。」經紀人也表示張赫是他的人生導師，也是如同教授一般的存在，這也是他第一份工作，待在張赫身邊學到了很多東西。



然後再搭配一杯熱拿鐵，夏天也是如此～！XD 365天都只喝「熱」拿鐵，張赫說這只是個人習慣，主持人表示張赫應該就是一心一意、一旦認定了喜好或習慣，就不會輕易改變的人，張赫回：「沒錯！我現在的經紀公司（Sidus HQ）也已經27年了。」出道至今從未換過，讓現場的人都相當驚訝。



▼拍攝畫報（寫真）的片段：



PS：張赫真的是太有魅力了～！！！

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