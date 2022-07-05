D社独家报道：我们问了20个人，南柱赫真的不是霸凌者！班主任：我赌上教师的尊严为他澄清！

D社替南柱赫发声。

凭藉电视剧《二十五，二十一》人气正旺的演员南柱赫被老同学举报曾是校园暴力施暴者，接二连三出现的「受害人」 让整个事件变得扑朔迷离，粉丝和民众纷纷要求南柱赫出面解释，经纪公司否认了其校园暴力的传闻：「关於最初的报导，向演员本人询问了相关事实，最终确认了相关内容完全不是事实。 」然而声明并未平息民众们的质疑。

就在此时，在韩娱圈舆论界一直享有一席之地的D社出手了，一篇独家报道为南柱赫发声，称采访了18名南柱赫高中同学及高一、高三两位班主任，共20位证人之后，得到的结论为：「根本没有（南柱赫是施暴者）这回事。 」

18位南柱赫高中同学中有多人表示他们所在的「水一高中」校风严格，赏罚分明，根本不存在所谓的霸凌小团体等。 有同学承认了陪练的存在，但是否认南柱赫的参与，「这和他完全没有关系的事情」、「文科班（南柱赫）和理科班在不同的楼层，偶尔在课间休息的时候去文科班，大家在教室后面玩摔跤，根本不是压抑的气氛，而是（男生之间）吵吵闹闹的程度 」、「手机支付事件的主人公是P。 举报者把该事件的主人公换成了南柱赫。 这和南柱赫完全无关。 所以（举报）似乎更加恶意」。



比起同学发言，南柱赫班主任老师们发言更有说服力，「我要赌上我教师人生的自尊心，因为当时还是可以体罚的时期，连女老师都拿著棍子。 家长还会做好棍子送给老师们即使打也要让孩子们成人，至少在我教书的时期，校园暴力这种事情是不可能发生的」、「南柱赫是个积极向上的孩子。 也有正义感。 我喜欢这一点，同时也会因此而训斥他， 没有不喜欢柱赫的人。 我不会撒谎。 我的证言完全可以写出来，我有信心」、「南柱赫吗？ 我记得他很善良，不那么突出...... 是个活泼得恰到好处的学生。 我记得他是我教过的帅气男生之一，他很乐意帮助朋友， 虽然学习不好，但在品德和人品方面，他是个很受称赞的学生」、「 非要说缺点的话，可能就是经常迟到，每次都会被老师批评，但他从来不会觉得委屈或是想要反抗，反而会按照老师说的去做，看到那些恶意消息让我很生气，如果做错了确实要承担责任，但不能因为一些虚假流言就埋葬一个人的未来，这完全就是错误的。 」

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