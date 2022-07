朴寶劍講英文秒變低音炮！與巴黎粉絲&記者對話，磁性嗓音令人超心動

朴寶劍從巴黎看秀回國已經快要一周,與當地粉絲互動的影片仍在網上人氣不減。 有韓國粉絲收集了他跟粉絲和記者講英文的片段,感慨英文模式的寶劍也非常優秀。

看完秀被記者問感覺如何,朴寶劍一邊照顧沒跟上的演員Diana Silvers一邊回答說:「Ah It was really nice. Actually, I can't choose only one. Thank you.」期間還不忘配合旁邊的人合照自拍,相當親切。 外國粉絲也表示朴寶劍的英文口語非常棒:



這句低沉的「yes thank you peter」太有魅力了吧!很多人覺得朴寶劍這次巴黎之行的造型比以往硬朗、不太習慣,不過搭配這樣沉穩男人味的聲音,卻是恰到好處:



bogum’s “yes thank you peter” is living in my mind rent free pic.twitter.com/HBcibXpzrR — (@jkbun_) June 26, 2022

與街頭偶遇的粉絲合照、簽名,充滿磁性的低音跟平時相當不同:



這邊還有全英文採訪,完全聽不夠耶:



同場加映朴寶劍講日文的片段,也有不一樣的魅力!



韓國網友紛紛被他講英文的模樣迷倒:「低音瘋了吧,超性感」、「長得又帥氣嗓音又好聽,太過分了」、「他好適合巴黎」、「羡慕Diana,寶劍照顧她真的so sweet」、「《花樣青春》 時英語雖然還不完美,但日常交流沒問題,定了海外日程之後應該做了更多準備吧,好帥氣」、「感覺朴寶劍就算對某件事不擅長也會努力學習、最後變得實力很強」、「真的是除了我以外什麼都擁有了」。

此外,朴寶劍雖然還沒有確定下一部作品,但已經和《雲畫的月光》搭檔演員金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延等,以及《梨泰院Class》和《魔幻之音》主演朴敘俊、安普賢、權娜拉、池昌旭等人錄製了全新綜藝《青春MT》,本月9日就要通過TVING公開!超期待看到大家啊~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞