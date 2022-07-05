朴宝剑讲英文秒变低音炮！与巴黎粉丝&记者对话，磁性嗓音令人超心动

朴宝剑从巴黎看秀回国已经快要一周，与当地粉丝互动的影片仍在网上人气不减。 有韩国粉丝收集了他跟粉丝和记者讲英文的片段，感慨英文模式的宝剑也非常优秀。

看完秀被记者问感觉如何，朴宝剑一边照顾没跟上的演员Diana Silvers一边回答说：「Ah It was really nice. Actually, I can't choose only one. Thank you.」期间还不忘配合旁边的人合照自拍，相当亲切。 外国粉丝也表示朴宝剑的英文口语非常棒：



这句低沉的「yes thank you peter」太有魅力了吧！很多人觉得朴宝剑这次巴黎之行的造型比以往硬朗、不太习惯，不过搭配这样沉稳男人味的声音，却是恰到好处：



bogum’s “yes thank you peter” is living in my mind rent free pic.twitter.com/HBcibXpzrR — (@jkbun_) June 26, 2022

与街头偶遇的粉丝合照、签名，充满磁性的低音跟平时相当不同：



这边还有全英文采访，完全听不够耶：



同场加映朴宝剑讲日文的片段，也有不一样的魅力！



韩国网友纷纷被他讲英文的模样迷倒：「低音疯了吧，超性感」、「长得又帅气嗓音又好听，太过分了」、「他好适合巴黎」、「羡慕Diana，宝剑照顾她真的so sweet」、「《花样青春》 时英语虽然还不完美，但日常交流没问题，定了海外日程之后应该做了更多准备吧，好帅气」、「感觉朴宝剑就算对某件事不擅长也会努力学习、最后变得实力很强」、「真的是除了我以外什么都拥有了」。

此外，朴宝剑虽然还没有确定下一部作品，但已经和《云画的月光》搭档演员金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延等，以及《梨泰院Class》和《魔幻之音》主演朴叙俊、安普贤、权娜拉、池昌旭等人录制了全新综艺《青春MT》，本月9日就要通过TVING公开！超期待看到大家啊~



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