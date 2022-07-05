人气漫改剧《今生也请多指教》开拍！黑色长发几乎成为「标志」，申惠善这次的发型似乎是第一次见～

距离上部电视剧《哲仁王后》已经是两年前的事了！终於等到申惠善回归小萤幕～



李惠作家接连两部作品《犬系恋人》（已完结）与《今生也请多指教》（连载中）都将改编为电视剧。以奇幻爱情题材出名，不一般的人物设定、前世今生的纠葛，都让网友们推爆，忍不住想要知道后续发展。



近期，《今生也请多指教》陆续完成选角并投入拍摄，由申惠善及安普贤担任主人公。描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。

知音最大的情敌不是别人，是前生的自己――「尹珠媛」。经历第19次重生的她，展现「直进女」的魅力，频频向瑞夏告白，并陪他战胜恐惧，用自己的方式守护他。

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선 pic.twitter.com/l2Azuk8Lc2 — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) July 3, 2022

在最新的路透照，可以看到申惠善顶著棕色长发，并且有著浏海。申惠善大多以黑色长发在观众们面前出现，虽然也有过短发、中长发等造型，但此次的形象有著「焕然一新」的感觉，令人期待她会如何呈现「潘知音」这个角色。

另外，申惠善除了目前正在拍摄的《今生也请多指教》，还有三部待上映的电影：《勇敢的市民》（与李浚荣合作）、《Open the Door》（与金成均、姜泰伍、琴世禄合作）、《她死了》（与卞耀汉、李伊合作）。

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