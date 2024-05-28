[好片推薦]《她死了》劇情高度反轉，瘋狂指數百分百！怪咖房仲卞約漢VS人氣網紅申惠善到底誰被誰套路了！

[無雷]懸疑驚悚電影《她死了》將於5月31日上映，劇情發展令人難以預測，卞約漢在片中飾演一位有著偷窺怪癖的房仲業者，雖然平時熱愛自己的工作，但卻有不為人知的一面。而某天他留意到一位形象正面的女網紅申惠善出現在附近，便開始了對她的觀察……但她卻離奇陳屍家中，讓最後曾經進出她住處的卞約漢難以擺脫嫌疑。

片中很多時刻是單一演員的獨角戲，為了讓大家更了解他的心中所想，會使用旁白的方式說出主角內心的想法。卞約漢在一開頭就先提到「一個人最重要的是風評」，也就是說大家總是相當在意他人對自己的評價。在網路上化身「螞蟻爸爸」的具正泰（卞約漢飾），是值得大家信任又專業的房仲業者，但卻沒有人知道他的怪癖，也就是潛入無人的房屋中，並且帶走一個小小紀念品，收集在自己的庫房中。



而一位特別希望有人關注的網紅韓素拉（申惠善飾）上傳了與現實不符的虛假照片被正泰看見了之後，引起了他偷窺與跟蹤的好奇心。他開始長時間跟蹤韓素拉，幾乎時刻關注著她，直到某天韓素拉親自來到不動產辦公室，向他提出想要出租房屋，並將房卡放心地交給具正泰。正泰名正言順地進入了素拉的家，沒想到發現的竟是她的屍體……該報警還是裝作不知道？



《她死了》這部作品講述了網路世界與現實世界往往存在很大的差異，有些人看起來正常但卻有著奇怪的想法與行動，現代人接收資訊的管道眾多，大家可曾懷疑過這些消息的可信度？網紅為了創造話題，總要找素材進行直播，房仲業者為了生計，也必須塑造優良形象，即便自己並非如此。這兩人似乎有著同樣的思考方式，只是經營手段不同罷了。



《她死了》劇情充滿高度反轉，全程緊張，讓觀眾們與卞約漢一樣，從枝微末節來思考著真兇到底在哪裡，也唯有找出真兇才能洗刷他的嫌疑。前提是自己也有錯在先，要洗刷嫌疑也得先承認自己的錯誤，這樣的設定令人感到左右為難，考驗當事者的勇氣。本片最終也由刑警李伊帥氣的一句話，點醒了卞約漢，你正在過著什麼樣的人生？《她死了》5月31日全台正式上映。



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