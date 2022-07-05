《非常律師禹英禑》可能是史上最燒錢的劇組：光製作費就有200億！在天空遨遊的鯨魚太逼真了～

新韓劇《非常律師禹英禑》憑藉獨特溫暖的人設和劇情在炎炎夏日為觀眾們帶去了如深海般的清涼，火速引起高度的關注及討論。

《非常律師禹英禑》講述了患有亞斯伯格綜合征的天才新人律師禹英禑，在大型律師事務所裡以特別的視角處理案件的溫暖故事。相較於最近深受觀眾們喜愛的《安娜》、《夏娃的醜聞》、《為何是吳秀才？》這類「瘋批大女主」的精明與深謀遠慮，禹英禑更像是一個純真的孩童，患有高階自閉症的她由父親父子撫養長大，對人情世故一竅不通，只有在談論自己喜歡的鯨魚時才會滔滔不絕。 而上天賜予她的天賦則是過目不忘，因此也成就她成了一位特殊的律師，而且還是史上最可愛最敬業的律師，走起路來搖搖擺擺像個企鵝，雖然無法感知情感卻努力理解當事人，甚至在開庭面對很多人時，也會克服恐懼，努力為受害者辯駁。 觀眾們真心無法拒絕這樣一個聰明又憨憨的甜妹！



最近韓網就有爆料稱，《非常律師禹英禑》製作費高達200億（韓幣），對於一部16集作品來說絕對是大手筆了。 精美的畫面和氛圍感處處可見製作組的用心。 比如律所的裝修整體風格高端大氣上檔次，符合劇中設定的大型知名律所的設定，律師和秘書們來來往往絲毫不擁擠。



又比如婚禮現場的嘉賓們。 大多數影視劇作品為了省錢只會取近景，這樣就不需要那麼多客串演員，也不需要花心思佈置婚禮現場。 但這部劇就不同了，既然是豪華婚禮，首先現場佈置就要奢華，貴氣的水晶燈、長長的舞台都顯示出了「劇組不差錢」，舞台兩邊也站滿了賓客，光是這場的製作費看起來就很「燒錢」。



再比如「燒錢重頭戲」CG。 因為禹英禑是個酷愛鯨魚的女孩，她身邊的小物品都是鯨魚圖案或形象，她自己也隨時隨地到把鯨魚掛在嘴邊，劇組十分貼心地為她製作了鯨魚特效，她思考問題時直接插入鯨魚影片，她第一天上班時鯨魚一路陪同，飛躍在了上空。



내 이름은 우영우................ 영우네 방 벽지도 알람시계도 인형도 다 고래야 우뜨캐 너무 사랑스러워 제발 pic.twitter.com/aeMiGNlErA — 소예 (@S0Y82) June 29, 2022

“한 개의 기쁨이 천 개의 슬픔을 이긴다”

자폐 스펙트럼 여부를 떠나 너무나 사랑스런 캐릭터 <우영우>. 나에게도 우영우의 고래 같은 것이 있다. 오직 내 마음 속에서 존재하다 나의 소멸과 동시에 사라질 아름다운 것. 어쩌면 누구에게나 있을지도. pic.twitter.com/BoLTJbPa3c — 푸른드레스 (@azuredress) July 4, 2022

從片頭開始，每一個細節都很精良、 唯美，似乎劇組一直在無聲地呐喊：我們不差錢！！！



우영우 오프닝부터 너무 좋아

몽글몽글함 pic.twitter.com/ItMkOJAD6Y — 은 (@crazyaboutkd) June 29, 2022

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