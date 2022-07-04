【有片】少女時代出道15週年回歸在即：《少時貪探》明晚首播、成員們積極準備新歌、完整體出演《文明特急》

「成功的粉絲」再＋1！JaeJae終於等到少女時代完整體出演《文明特急》啦～



今年（2022年）迎來出道15週年的少女時代，爲了長時間給予喜愛和支持的粉絲們，將發行新專輯。時隔5年回歸，8名成員一起參與專輯製作，意義更加重大。

這段時間，可以陸續看到成員們分別在個人Instagram分享於練習室裡的照片。

俞利和孝淵也公開了練舞的畫面，真的等不及要在舞台上看到歐膩們了！

在發行新專輯前，少女時代的單獨團綜《少女貪探》將於明晚（5日）首播。成員們久違聚在一塊錄製節目，顯得相當興奮。她們將在節目裡展現最真實、最多樣的面貌，堪稱是「綜藝大禮包」。

大家紛紛說出自己的內心話，「忙內」徐玄則表示：「一直覺得身邊有歐膩們是理所當然的事情」、「很懷念」。雖然彼此不同，但因為互相理解，才能成功，能夠在一起這麼久，真的很了不起！



另外，少女時代也將以完整體出演《文明特急》，該檔節目由有名的「少女時代粉絲」JaeJae主持。2020年，JaeJae出演《俞利的餐桌》時，俞利透露自己很想出演《文明特急》，成員們也是、大家都很喜歡這個節目。粉絲們看到自家偶像要上《文明特急》，都紛紛留言：「當初說好的四週分量千萬要有啊！」

其實，少女時代成員們也不是沒有出演過《文明特急》，Tiffany、太妍、孝淵和潤娥等先後單獨出演。一個、一個收集太慢了，成員們一起出演吧！耳邊彷彿已經聽到JaeJae的尖叫及歡呼了～「少女時代特輯」必須要鎖定！

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