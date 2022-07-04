【有片】少女时代出道15周年回归在即：《少时贪探》明晚首播、成员们积极准备新歌、完整体出演《文明特急》

「成功的粉丝」再＋1！JaeJae终於等到少女时代完整体出演《文明特急》啦～



今年（2022年）迎来出道15周年的少女时代，爲了长时间给予喜爱和支持的粉丝们，将发行新专辑。时隔5年回归，8名成员一起参与专辑制作，意义更加重大。

这段时间，可以陆续看到成员们分别在个人Instagram分享於练习室里的照片。

俞利和孝渊也公开了练舞的画面，真的等不及要在舞台上看到欧腻们了！

在发行新专辑前，少女时代的单独团综《少女贪探》将於明晚（5日）首播。成员们久违聚在一块录制节目，显得相当兴奋。她们将在节目里展现最真实、最多样的面貌，堪称是「综艺大礼包」。

大家纷纷说出自己的内心话，「忙内」徐玄则表示：「一直觉得身边有欧腻们是理所当然的事情」、「很怀念」。虽然彼此不同，但因为互相理解，才能成功，能够在一起这么久，真的很了不起！



另外，少女时代也将以完整体出演《文明特急》，该档节目由有名的「少女时代粉丝」JaeJae主持。2020年，JaeJae出演《俞利的餐桌》时，俞利透露自己很想出演《文明特急》，成员们也是、大家都很喜欢这个节目。粉丝们看到自家偶像要上《文明特急》，都纷纷留言：「当初说好的四周分量千万要有啊！」

其实，少女时代成员们也不是没有出演过《文明特急》，Tiffany、太妍、孝渊和润娥等先后单独出演。一个、一个收集太慢了，成员们一起出演吧！耳边彷佛已经听到JaeJae的尖叫及欢呼了～「少女时代特辑」必须要锁定！

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