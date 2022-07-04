【有片】車銀優最新珠寶畫報公開！不忘宣傳新劇《Island》，網友：「比珠寶更加閃耀的臉蛋，本身就是作品」

要怎麼做才可以兼具帥氣、性感和可愛呢？長的跟車銀優一樣就行了！

車銀優近期為時尚雜誌《W KOREA》拍攝珠寶畫報，擁有「臉蛋天才」稱號的他，果然又成為大家討論的焦點！尤其，此次拍攝可以看出他更加明顯的手臂線條，雕像般的外貌、雕像般的身材，這就是「行走的雕像」！

不到一分鐘的影片，小編大概看了五次以上，而且根本忘記珠寶的存在，車銀優的臉蛋就是這麼有趣，可以一看再看～

有別於畫報裡的模樣，車銀優在拍攝自拍照的時候，超多表情！兼具帥氣、性感和可愛，讓看者不禁「顴骨上揚」，更有網友留言：「我都不知道自己是笑容這麼多的人」，大家都很感謝車銀優「努力工作」！（大笑）





在「W大富翁」裡，提及了關於與金南佶、李多熙合作的漫改劇《Island》。他在劇中飾演神父「約翰」，編輯要他在5秒內用表情和動作來形容這個角色，他先是對著鏡頭比出「霸氣」的姿勢，然後又做了「祈禱」的動作。有「銀優教」的話，小編絕對是忠實的信徒之一！（欸）

▲完整版影片在這裡！

另外，近期有消息指出，車銀優將進軍好萊塢，出演曾執導過《國際市場》、《海雲台》等電影的尹濟均導演新作──《K-POP:Lost in America》。該部電影由CJ集團副總裁李美敬，和好萊塢製片人琳達·奧伯斯特共同製作。車銀優目前正在調節行程，準備投入電影拍攝。

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