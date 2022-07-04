金鐘國，這樣你要怎麼交女友？2年開一次冷氣還是為了《Running Man》成員，去年冷氣費直接為零

金鐘國的摳門程度又一次刷新了大家對他的認知。

熟悉金鐘國的粉絲和網友們都知道，他是一個極度節約的人。 明明是多檔電視台的固定嘉賓，還有音源收入、投資回報等等，身家粗略估計有700億（韓幣），但即使這樣他的人生格言依舊是「能省則省」！

昨晚播出的《Running Man》里，成員們一起去了金鐘國的家，大家在地下停車場集合，還調侃宋智孝：「你像是剛從上面走下來。 」宋智孝大方回應：「這是新婚的房子，今天特意在這裡招待大家，請隨意。 」哪怕是按錯了大門密碼也絕對沒減少一絲自己是這家「女主人」的氣勢。

一進門梁世燦就發現金鐘國家里居然開了冷氣，金鐘國解釋：「該開的時候還是會開的，畢竟現在客廳里這麼多人。 」HAHA不忘吐槽：「上次冬天來的時候，我還是第一次感到腳底冰涼。 」爆料金鐘國冬天的時候連暖氣都捨不得開。 聽了之後，金鐘國立刻反駁：「從去年到今年，還是第一次開冷氣。 」



金鐘國摳門的方式多種多樣，除了夏天不開冷氣，冬天不開地暖之外，還會吃蘋果屁股、紙巾濕巾捨不得用、洗碗的手套破了也捨不得扔、拖鞋只買特價均碼、洗碗水不捨得開太大、燈也捨不得開，久而久之「小氣國」的花名就被傳了出去。 身家百億卻活得如此摳門，金鐘國曾經解釋過：省錢是為了讓以後的老婆和孩子花，所以現在才節省。

只是，金鐘國你有沒有想過，雖然你這樣節約是為了存錢給未來的老婆孩子用，可是如此摳門的生活方式真的不會嚇跑女生嗎？？

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