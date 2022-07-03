李敏鎬、孔曉振首度「同框」！合作新劇《問星星》如火如荼拍攝中，明年（2023年）首播

太期待這部作品了！



預計明年（2023年）首播的新劇《問星星》，由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》朴信宇導演執導，《料理絕配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香編劇執筆，並由李敏鎬、孔曉振擔任主演，堪稱「四強聯手」。







今日（3日）凌晨，李敏鎬通過個人Instagram分享與孔曉振的合照，引發高度關注。這是兩人第一次同框自拍，他還寫下「孔布利和孔醫生」的文字。

《問星星》是韓國首次以「國際太空站」為背景的電視劇，李敏鎬飾演以宇宙觀光客身份來到太空站、使命感爆棚的婦產科醫生「孔龍」；孔曉振則飾演美籍韓僑太空人「Eve Kim」，令人好奇他們在劇中的火花。



李敏鎬也曾在Instagram分享醫生證件照，是MZ醫院的專科醫生孔龍啊～



《問星星》還有另一個看點為孔曉振繼《山茶花開時》後，二次與吳正世合作。吳正世在劇中飾演科學家「姜江秀」，通過《Stove League》、《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》、《Uncle》等作品展現多樣面貌的他，也令人期待這次的變身。



前陣子，孔曉振在接受時尚雜誌的採訪時表示，這次會出演《問星星》，是因為她「變成老大」了。在之前的作品，孔曉振多飾演新人或社畜，如今終於升格為「指揮太空船飛行的船長」。

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