《夏娃的醜聞》4人合體海報暗藏劇情走向？！徐睿知站C位頭頂王冠，李相燁有最豪華的「配置」

狗血大劇《夏娃的醜聞》正在熱播中，雖然還沒演到大結局，但已經有不少觀眾猜測女主角最後會情歸何人了，她最終的選擇是會長還是議員呢？

《夏娃的醜聞》講述了韓國0.1%上流財閥家中所發生的2兆圓（韓幣）離婚案驚天內幕！女主角李拉艾（徐睿知 飾），用13年時間精心設計一場復仇計劃。 當秘密被揭開後，最終導致家族崩塌，在兩位男性間，拉艾最終迎來的是勝利的天堂，還是連自己都深陷其中的地獄呢？小編覺得在4位主角同框的劇照裡隱藏了故事的走向，今天小編就來為大家解析一下！



首先來看女二－會長夫人韓素拉（柳善 飾），她站在了海報的最左邊，背對著會長老公說明了兩人的婚姻出現了很大的危機，而夫人身後還有女主李拉艾高大的影子，預示著夫人終將活在女主的陰影之下。



接著我們來看男二－會長姜潤謙（朴秉恩 飾），他坐在了最前方，怡然自得，遊刃有餘，這是是也意味著他最終扳倒了岳父，拿到了繼承權呢。



男一議員（李相燁 飾）有著整張照片裡最多的「配飾」，豪華的椅子、獵犬、屏風和仙鶴，椅子和屏風象徵著權利，議員很有可最後登上了權利之巔，而獵犬則虎視眈眈地看著會長，似乎有窺探、監視之意。 他自己則一半處於陰暗之中，一半處於光明之下，光明的那一側更靠近女主，代表他是女主的「守護之神」，所有美好的一面都留給了對方。



最後來說說女主－李拉艾，4個人中只有她是站姿，且站在了C位，所有人都在她之下，意味著拉艾是所有人的「操控者」，頭上的王冠預示著她終將復仇勝利，有種「姐就是女王」的氣勢。 同時李拉艾站在了會長和議員之間，驗證了劇裡她與兩個男人都有糾纏，且藉助了兩個男人的力量復仇的劇情安排。 另外，李拉艾側身面對議員，按照心理學中身體朝向的秘密，李拉艾內心最信任的人應該就是議員了，而她也確實因為議員的鼎力支持才站在高處。



《夏娃的醜聞》劇情逐漸深入，李拉艾和會長夫人徹底撕破臉，與會長前一秒還濃情蜜意，下一秒就表示自己其實是在玩弄對方，精準打擊每個人的精神「臨界點」，一切都在她的掌控之中，讓觀眾十分好奇接下來的劇情走向。

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